Nacho Palau ha sido uno de los invitados especiales del programa 'La última noche' emitido el pasado viernes 18 de agosto en Telecinco. Sandra Barneda, presentadora del formato, daba la bienvenida al exconcursante de 'Supervivientes' expresando su sorpresa por la respuesta rotunda del invitado cuando le preguntó acerca de sus vacaciones con su ex Miguel Bosé.

Nacho Palau entrevistado en 'La última noche'

"El reencuentro ha sido fenomenal, ver a tus hijos contentos porque están sus padres juntos da gusto, otra cosa es lo que dure", aseguraba Palau. La actitud ilusionada del valenciano fue rápidamente percibida por los colaboradores que empezaron a especular con una posible reconciliación, a lo que él respondía:

El exsuperviviente ha reconocido que el acercamiento con el cantante se ha producido en gran medida a causa de la enfermedad que ha padecido. Según Palau, vivir una experiencia así ha favorecido que pueda ver las cosas desde otra perspectiva, teniendo en cuenta que ha compartido 26 años de su vida junto al artista, tras lo cual no tuvo inconveniente en desvelar cómo fue su reencuentro.

"La separación fue demasiado dura"

Entre risas y cierto entusiasmo, desvelaba que su reunión comenzó con "un abrazo y un beso en la mejilla". Sin embargo, pese a que no cierra la puerta a una posible reconciliación con el cantante, el exsuperviviente se mantiene cauteloso: "La separación fue demasiado dura, por mucho que el reencuentro con los niños haya sido estupendo ahí pasaron cosas muy gordas, no me veo todavía en el punto de tener una relación estrecha con él".