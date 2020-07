Miguel Rellán revela que ha superado el coronavirus tras 20 días hospitalizado: "Sabía que no me iba a morir"

A sus 76 años años, Miguel Rellán ha abierto las puertas de su casa a Aisge mientras se recupera de la Covid-19. El actor ha desvelado en este momento haber estado contagiado y haberlo pasado realmente mal, aunque por fortuna, actualmente se encuentra bien y con ganas de volver a la normalidad.

Miguel Rellán

"Empecé a encontrarme mal, fui a urgencias y a partir de ahí lo tengo todo borroso", reconoce Rellán, quien sentía un profundo cansancio: "No podía levantar siquiera el brazo, era como si me hubieran dado una paliza, aunque estaba convencido de que no me iba a morir", confiesa seguro mostrando que, dentro del mal, ha sido muy optimista.Han sido 20 largos días ingresado en el hospital, pero en los que se ha sentido arropado en todo momento. Recuerda recibir gran número de mensajes de gente cercana que se interesaba por su estado de salud y el cariño de las enfermeras, que llegaron a escribirle un cartel que decía: "¡Ánimo, Miguel!".

Rellán se ha manifestado muy crítico respecto a los que piensan que esta crisis nos hará mejores. "Los hay que piensan que esto significará un antes y un después, pero yo creo que no. Seguirá habiendo gente estupenda y gente que no. Cambiará la economía, empezando por los pequeños negocios que no han podido resistir. Pero cuanto antes pudiéramos olvidarnos de esta pesadilla, mejor. Han sido terroríficas las imágenes del mundo vacío y de quienes no pudieron despedirse de sus seres queridos", asegura.

Su curioso ritual en 'Compañeros'

Ahora que se está recuperando, Rellán cuenta que camina a diario seis o siete kilómetros mientras se aprende un poema, pues quiere ejercitar la memoria. Además, ha contado de dónde viene esta curiosa costumbre: "Cuando hacía la serie Compañeros', me pidieron que dijera algo para la prueba de sonido y se me ocurrió recitar un cuarteto. Entonces me retaron a si podía llevar preparado uno distinto cada día, y así lo seguí haciendo durante cinco años".