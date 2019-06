Miki Nadal, condenado por un delito de vejaciones a su exmujer

Tras más de cinco años de relación, el reconocido cómico Miki Nadal y Carola Escámez han puesto fin a su matrimonio, aunque no en buenos términos. Y es que el popular humorista, tal y como ha adelantado El Cierre Digital, ha sido condenado por un Juzgado de Violencia contra la Mujer por un delito leve de vejaciones hacia su todavía esposa. Dicha condena llegó justo un día después de que se conociera la separación.

Miki Nadal

La condena, que ha fallado Pedro José Arduán Rodríguez, dicta que Miki Nadal realice trabajos para la comunidad. No obstante, al no ser firme, su representación legal ha recurrido la sentencia en apelación, tal y como se afirma en dicho medio. Con seguridad, este ha sido el motivo por el que el actor se ausentó del programa del viernes 14 de junio de 'Zapeando', donde estamos habituados a verle. Pese a ello, no ha habido confirmación ni por su parte ni la de los responsables del formato que este sea el motivo de su ausencia.

Tal y como también se afirma en la publicación, la expareja, que tiene una hija en común de cuatro años, mantenía una relación difícil en parte por la postura de los padres de Carola, que nunca habrían aceptado a Miki como yerno y es que parece que la figura mediática del humorista no era bienvenida en un clan poderoso económica y socialmente hablando. Pese a ello, eso son solo rumores ya que hasta ahora el cómico, presentador y colaborador de televisión nunca ha querido pronunciarse públicamente sobre su vida privada, siempre ha querido mantenerla al margen de su figura pública.

Borrón y cuenta nueva

En lo que se resuelven todos los trámites judiciales, la expareja ha retomado su vida por caminos separados: Miki ha abandonado el domicilio familiar y Carola ha borrado todo el rastro de su relación en las redes sociales, eliminado de su cuenta las fotografías en las que aparecían juntos y le ha dejado de seguir. Parece que ahora sí ambos inician una nueva etapa y lo hacen totalmente alejados el uno del otro pero con un serio problema legal que les une como es esta denuncia.