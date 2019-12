Minerva Piquero recuerda sus caóticas Campanadas 1990-1991: el reloj estaba roto y cenó sola en un portal

Minerva Piquero dio las primeras Campanadas que fueron las de 1990-1991 en Antena 3 y los preparativos no tenían nada que ver con los de hoy en día. Para recordar aquel día, 'Zapeando' se puso en contacto con ella para que entrase en directo desde un Skype, aprovechando que Cristina Pedroche, quien se ha convertido ya en un icono de dar las uvas, se encontraba también en el plató.

Minerva Piquero, en su conexión en 'Zapeando'

Después de comentar que su elección "fue a dedo; me llamaron de dirección", Piquero contó cómo fueron sucediendo todos los acontecimientos de aquel 31 de diciembre. "Ese día se estropeó el reloj. Estaba roto. Me fui por la tarde a ver al relojero para asegurarme de que funcionaba. El tío más majo... a las 4 de la tarde hizo una prueba para mí de cómo sonarían los cuartos y las campanadas. Hubo un lío en la plaza...". Sin embargo, el reloj no se arreglaría hasta las 6 de la tarde.

Por la noche, recuerda que se cogió un taxi para llegar a la Puerta del Sol. "Llegué allí, estaba sola, me compré unos rollitos de primavera en un chino y me los tomé yo sola sentada en la escalera de un portal. Esperé hasta que llegó el cámara". Para añadir presión, el guion lo habían roto unos minutos antes porque el director lo encontraba machista y le pidió a la presentadora que improvisara.

Conexión con Bertín Osborne

El vestuario se lo tuvo que llevar ella en una bolsa, se tuvo que encargar de maquillarse ella sola y encima tuvo una conexión en directo con Bertín Osborne, el cual iba a lo suyo y no mantenía conversación con Minerva. A todo esto tuvo un pequeño despiste, pues cuando comenzaron los cuartos, la presentadora avisó de que eran ocho, en lugar de cuatro. "Cris, ayúdame. Hay que estar ahí para saber lo que es", comentaba a Pedroche recordando aquellas campanadas cuando tan solo tenía 21 años.