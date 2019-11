'Mira lo que has hecho' rueda su tercera temporada con mayores retos familiares y el fichaje de Clara Segura

'Mira lo que has hecho' afronta el rodaje de su tercera temporada. La ficción creada y protagonizada por Berto Romero, y que también cuenta con Eva Ugarte, se encuentra en el ecuador de sus grabaciones, las cuales tienen previsto finalizar el 20 de diciembre, cuando se cumplirán once semanas de rodaje. Barcelona y sus alrededores han vuelto a ser la ubicación escogida por el equipo para ambientar la vida de Berto y Sandra.

Eva Ugarte, Javier Ruiz Caldera y Berto Romero en el rodaje de 'Mira lo que has hecho'

La tercera temporada, producida por Movistar+ en colaboración con El Terrat, sigue el esquema de las anteriores, por lo que vuelve a estar compuesta de seis episodios de una duración en torno a los 25 minutos. Además, Javier Ruiz Caldera repite como director de estos episodios, labor que ya desempeñó en la segunda tanda, sustituyendo a Javier Ruiz Caldera.

Además, Movistar+ ha anunciado uno de los fichajes de la tercera temporada. Clara Segura, quien goza de una dilatada carrera en producciones catalanas, ha participado a nivel nacional en películas como "Spanish Movie" o "Los ojos de Julia". La actriz interpretará a Daniela, la amiga de Olga (Inma Sancho), quien en la serie es la madre de Sandra.

Los problemas se hacen grandes

La tercera temporada de 'Mira lo que has hecho' transcurre tiempo después del nacimiento de los gemelos. Berto y Sandra ya son familia numerosa, lo que en su ocupada vida de actor y enfermera les trae más de un quebradero de cabeza, y es que si con un solo hijo su relación se vio afectada, con tres los problemas no hacen más que crecer. Su mudanza a una casa a las afueras de Barcelona no ha ayudado a minimizar los dramas y su vida no es más que un sinfín de obligaciones y compromisos por cumplir.