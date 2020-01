'Miss Americana', el documental sobre la carrera de Taylor Swift, se estrena el 31 de enero en Netflix

Parecía que no iba a lograr alcanzar su propósito de que su documental viera la luz tras las abusivas condiciones de Scooter Braun y Scott Borchetta, pero el hacer público los problemas y el impedimento que le ponían ha conseguido el efecto que ella buscaba. Taylor Swift consiguió actuar en la gala de los AMA donde la coronaban como la artista de la década y, además, ya tiene fecha para que todos los swifties la sigan en un recorrido por su carrera musical.

Taylor Swift

'Miss Americana' se estrena a nivel mundial el 31 de enero en Netflix después de su estreno en el Festival de Sundance el 23 de enero. La cantante vuelve a decantarse por la plataforma de streaming después de que el 1 de enero de 2019 lanzara en ella un concierto grabado de la gira "Reputation" perteneciente a 2018. Lana Wilson, responsable de otras producciones como 'The Departure', 'A Cure for Fear' y 'Explorer', es la encargada de dirigir el proyecto de Swift.

El documental de la voz de "Lover" supone "una cruda, emocional y reveladora mirada a una de las artistas más icónicas de nuestro tiempo a través de un periodo de transformación en su vida en el que ella aprendió a abrazar su papel no solo como compositora y cantante, sino también como mujer, aprovechando todo el poder de su voz", tal y como reza un comunicado sobre 'Miss Americana'.

"The Man"

Tras su regreso a la vida mediática con "Reputation" después de la grave crisis que sufrió, Taylor Swift ha comenzado a dar voz a diferentes asuntos sociales cuya opinión antes guardaba para sí. La publicación de "Lover", su séptimo disco, ha supuesto un punto de giro en este tema y así lo reflejan algunas de sus letras. Entre ellas, "The Man" busca visibilizar a la mujer y poner de manifiesto lo que le ha costado alcanzar ciertas metas solo por el hecho de no ser hombre, mientras que con "You Need To Calm Down" da un canto a la libertad al colectivo LGTB.