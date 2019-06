Taylor Swift se reconcilia con Katy Perry en un videoclip lleno de rostros televisivos e iconos LGBT

Si conoces un poco a la artista Taylor Swift sabrás que sus videoclips están repletos de significados, referencias y alguna que otra indirecta. Así pues, tras el lanzamiento del vídeo musical de "You Need To Calm Down", podemos decir que la joven americana no ha vuelto a defraudar, ya que este tiene muchísimos guiños escondidos, reivindicaciones más que directas y una reconciliación esperadísima, entre ella y otra reconocida artista del mundo del pop: Katy Perry.

A la hora de hablar de los guiños, cabe destacar, aquella que respondió cuando su madre le dijo que debería sentar la cabeza y casarse con un hombre rico. Otro de los guiños que podrían adelantar algo muy especial es la frase "Love letters only" que aparece en un buzón durante el videoclip.

Billy Porter en el videoclip de "You Need To Calm Down" de Taylor Swift

Esto no tendría mucha relevancia si no fuera porque Katy Perry publicó recientemente una fotografía y le puso de título varios emoticonos que coincidirían a la perfección con la frase mencionada, ya que era una carta, un sobre con un corazón y también un buzón. Los seguidores de ambas cantantes no han dudado en pensar que lanzarán un tema llamado así: "Love letters only". Y, teniendo en cuenta la historia de Taylor Swift y Katy Perry, tendría mucho más que sentido.

El mensaje de Taylor Swift con este video lanzado en junio, el mes del Orgullo, es muy claro. La cantante lucha por la diversidad e intenta señalar a todas aquellas personas conservadoras que no toleran las condiciones del resto de personas que les rodean. Aun así, la joven lo ha querido representar en el videoclip y para ello ha contado con la ayuda de muchos rostros del mundo de la televisión para hacerlo.

Diferentes drag queens como cantantes

Apariciones y personificaciones

Muchas personalidades han sido las que han aparecido en el videoclip de "You Need To Calm Down". Desde el famoso patinador Adam Rippon, pasando por el actor de cine Ryan Reynolds o incluso Dexter Mayfield, uno de los modelos de talla grande más conocidos actualmente. También aparece Todrick Hall, reconocido cantante y coreógrafo y proclamado como uno de los mejores amigos de Taylor Swift. Otros de los rostros más conocidos del videoclip son el actor Billy Porter, Jesse Tyler Ferguson, junto a su marido Justin Mikita, y el equipo al completo de 'Queer Eye': Antoni Porowski, Tan France, Karamo Brown, Bobby Berk y Jonathan Van Ness.

A la hora de destacar rostros televisivos, no podemos olvidarnos de Ellen DeGeneres, que aparece realizándose un tatuaje o de RuPaul, a punto de entregar una corona ante unas candidatas más que curiosas. Y es que el presentador de 'RuPaul's Drag Race' se pasea ante las personificaciones de artistas muy reconocidas, encarnadas, eso sí, por drag queens. Estas son Ariana Grande (Tatianna), Lady Gaga (Trinity Taylor), Adele (Delta Work), Cardi B (Trinity K Bonnet), Beyoncé (Riley Knoxx), Taylor Swift (Jade Jolie), Katy Perry (Adore DeLano) y Nick Minaj (A'Keria C. Davenport).