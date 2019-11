Los ganadores de los MTV EMAs 2019: Rosalía revalida el éxito de "Con altura" en una noche repartida

Ningún artista despunta especialmente en la gran noche de los MTV EMAs 2019, que vivieron este domingo en el FIBES de Sevilla una de sus ediciones más repartidas y con menor asistencia de premiados para recoger su trofeo. La española Rosalía revalidó el triunfo de "Con altura" que obtuvo en los VMA de este mismo año y sumó un nuevo éxito para el hit internacional: el de Mejor Colaboración junto a J Balvin y El Guincho. En el escenario, no obstante, recuperó su disco "El mal querer" con uno de sus temas más aclamados, "Di mi nombre", que interpretó en compañía de 52 bailarines.

El público, que llevaba votando desde principios de octubre a través de Internet, decidió que, mientras que Taylor Swift puede presumir de ser una de las ganadoras que hizo doblete: "ME!" venció como Mejor Vídeo y ella fue nombrada Mejor Artista Estadounidense. Los otrosfueron Billie Eilish, en las categorías de Mejor Artista Revelación y Mejor Canción por "bad guy", y la boyband surcoreana BTS, que ganó en Mejor Actuación en Vivo y Mejores Fans.

Rosalía, J Balvin y El Guincho ganan el MTV EMA 2019 a Mejor Colaboración por "Con altura"

Dua Lipa fue la encargada de abrir la noche presentando "Don't start now" con un espectacular muro amarillo formado por bailarines. Le siguieron Mabel, Niall Horan y la ganadora a Mejor Artista Pop, Halsey, que llenó ella sola el escenario con el incendio de "Graveyard". A continuación, la ganadora a Mejor Push, Ava Max, llevó al escenario "Torn". El fenómeno K-Pop estuvo representado por NCT 127, que se convirtió en la primera banda del género en actuar en los premios internacionales de MTV. Además, se emitió parte del concierto que Green Day ofreció el día anterior en la sevillana Plaza de España.

Por su parte, Liam Gallagher recibió el premio Rock Icon, primera vez que el tradicional Global Icon recibe esta denominación. MTV reconoció así su trayectoria tanto en Oasis, una de las bandas más importantes de la escena británica de las últimas décadas, como en su carrera en solitario, que comenzó en 2017. Tras actuar ante más de 20.000 personas en su última gira, regresará en 2020 a Estados Unidos para continuar ofreciendo conciertos. En la gala interpretó "Wonderwall", emblemático tema del dúo, y "Once", de su álbum en solitario "Why Me? Why Not".

La gala de los MTV EMAs 2019 tuvo lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla y estuvo presentada por la cantante y actriz estadounidense Becky G, que también interpretó su colaboración "Como no" junto a Akon, así como un medley de sus hits "24/7", "Sin pijama" y "Mayores". Entre las personalidades que entregaron estatuillas se encontraba la española Paz Vega y la modelo Georgina Rodriguez. Horas antes se dio a conocer el premio a Mejor Artista Español, que fue a parar a Lola Índigo.

Los ganadores de los MTV EMAs 2019

A continuación se indican en negrita los ganadores de las categorías internacionales de los MTV EMAs 2019, así como el Mejor Artista de España, Estados Unidos, Reino Unido/Irlanda y Canadá. El resto de países no han sido recogidos por su extensión. Excepto el Rock Icon, todos los premios han sido decididos mediante los votos del público.

Mejor Artista

Ariana Grande

J Balvin

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

Mejor Vídeo

Ariana Grande - "thank u, next"

Billie Eilish - "bad guy"

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus - "Old Town Road (Remix)"

Rosalía & J Balvin ft. El Guincho - "Con Altura"

Taylor Swift ft. Brendon Urie de Panic! At The Disco - "ME!"

Mejor Canción

Ariana Grande - "7 rings"

Billie Eilish - "bad guy"

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus - "Old Town Road (Remix)"

Post Malone & Swae Lee - "Sunflower"

Shawn Mendes & Camila Cabello - "Señorita"

Mejor Colaboración

BTS & Halsey - "Boy With Luv"

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus - "Old Town Road (Remix)"

Mark Ronson ft. Miley Cyrus - "Nothing Breaks Like a Heart"

Rosalía & J Balvin ft. El Guincho - "Con Altura"

Shawn Mendes & Camila Cabello - "Señorita"

The Chainsmokers & Bebe Rexha - "Call You Mine"

Mejor Artista Revelación

Ava Max

Billie Eilish

Lewis Capaldi

Lil Nas X

Lizzo

Mabel

Mejor Artista Pop

Ariana Grande

Becky G

Camila Cabello

Halsey

Jonas Brothers

Shawn Mendes

Mejor Actuación en Vivo

Ariana Grande

BTS

Ed Sheeran

P!NK

Travis Scott

Mejor Artista Rock

Green Day

Imagine Dragons

Liam Gallagher

Panic! At The Disco

The 1975

Mejor Artista de Hip Hop

21 Savage

Cardi B

J. Cole

Nicki Minaj

Travis Scott

Mejor Artista Alternativo

FKA Twigs

Lana Del Rey

Solange

twenty one pilots

Vampire Weekend

Mejor Artista de Electrónica

Calvin Harris

DJ Snake

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

Mejor Look

Halsey

J Balvin

Lil Nas X

Lizzo

Rosalía

Mejores Fans

Ariana Grande

Billie Eilish

BTS

Shawn Mendes

Taylor Swift

Mejor Push

Ava Max

Billie Eilish

CNCO

H.E.R.

Jade Bird

Juice WRLD

Kiana Ledé

Lauv

Lewis Capaldi

Lizzo

Mabel

Rosalía

Mejor Artista World Stage

Bebe Rexha - Isle of MTV Malta 2019

Hailee Steinfeld - Isle of MTV Malta 2018

Muse - Bilbao, Spain 2018

The 1975 - Lollapalooza Paris Festival 2019

twenty one pilots - Lollapalooza Paris Festival 2019

Rock Icon

Liam Gallagher

Mejor Artista Español

Amaral

Anni B Sweet

Beret

Carolina Durante

Lola Índigo

Mejor Artista Estadounidense

Ariana Grande

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Taylor Swift

Mejor Artista de Reino Unido/Irlanda

Dave

Ed Sheeran

Lewis Capaldi

Little Mix

Mabel

Mejor Artista Canadiense

Alessia Cara

Avril Lavigne

Carly Rae Jepsen

Johnny Orlando

Shawn Mendes