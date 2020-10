El misterio de la nariz de Macarena Gómez al descubierto

Los casi 850.000 seguidores de Instagram de Macarena Gómez se quedaron impresionados el viernes 23 de octubre cuando la actriz colgó una foto en la que tenía la nariz vendada y contaba haberse sometido a una rinoplastia con la intención de agrandarse la nariz. "Vale, tenía dudas pero lo he hecho, después de mucho tiempo meditándolo, me he lanzado y... ¡me he agrandado la nariz!", escribía.

Macarena Gómez con su "nueva nariz"

Con la boca abierta, fueron muchos los fans que comenzaron a pedir más información a la actriz, como Loles León o Dafne Fernández. El comentario que más se repetía de los seguidores era: "Será una broma, ¿no?" y la respuesta que daba era que lo había hecho "para oler mejor", una frase tan exagerada que sin lugar a dudas sí que se daba a entender que el comentario, en concreto, sí que era mentira, pero aseguraba que someterse a esta intervención "no ha sido una decisión fácil".

Cuatro días después, se ha descubierto toda la verdad. Todo ha sido obra de la Academia del Perfume, que celebrará su entrega de los XIII Premios a los Mejores Perfumes del Año, y además han creado una nueva categoría: un "Smell Film" protagonizado por la actriz Macarena Gómez, que se verá durante la gala. Tal y como comunica la organización, "Oler es un placer y Macarena Gómez lo sabe, por eso no ha dudado en agrandar su nariz para simbólicamente multiplicar una de las sensaciones más increíbles que pueden llegar a sentirse"

Queríamos crear algo muy diferente

Según Val Díez, Directora Ejecutiva de la Academia del Perfume: "Quisimos afrontar el reto de crear algo muy diferente y disruptivo para la gala virtual de este año y estamos seguros de que el "Smell Film" va a dar mucho que hablar. En este momento, solo puedo anticipar que transmitir la sensorialidad y poder de evocación del perfume no está reñido con un toque de humor, especialmente con una actriz como Macarena Gómez. Estamos deseando poder compartirlo".