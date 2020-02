Mitele Plus preestrena en exclusiva 'Inadina Ask: Amor obstinado', con Can Yaman, el 8 de febrero

Can Yaman está de vuelta. Después de varios meses sin contar con un proyecto del actor en emisión, Mediaset lo tiene todo listo para que la estrella turca regrese a nuestra pequeña pantalla y sí, lo haga con otra comedia romántica producida en su país natal. En este caso hablamos de 'Inadina Ask: Amor obstinado', una producción que se emitió en Turquía en el año 2015 y principios de 2016 en la cadena FOX y que cuenta con 32 episodios de dos horas de duración cada uno. Al igual que ha sucedido con la mayoría de ficciones turcas que hemos podido ver en Divinity y Nova, en nuestro país se emitirá de forma diaria y con episodios de una duración mucho más reducida.

'Inadina Ask'

'Inadina Ask: Amor obstinado' llega a nuestro país el 8 de febrero. Ese es el día en que Mitele Plus, la plataforma de pago de Mediaset España, estrenará el primer episodio de esta producción que días después se podrá ver en abierto, en este caso en Divinity. Con este movimiento podemos ver que el grupo de comunicación ha optado por replicar la estrategia utilizada con otras producciones en cuanto a preestrenos en Mitele Plus y estreno en abierto días después. Parece sin duda una forma de potenciar el contenido exclusivo en la plataforma e intentar así ganar nuevos suscriptores que en este caso quieran ver la ficción de Can Yaman antes de su gran lanzamiento.

En cuanto a la ficción, cabe destacar que 'Inadina Ask' fue el segundo trabajo del intérprete turco y su primer papel protagonista de una serie turca. La telenovela narra la historia de amor entre Yalin y Defne (Açelya Topaloglu). Él es el CEO de la empresa Aras Technology, mientras que ella se incorpora como programadora de la empresa. En cuanto se conocen y empiezan a trabajar juntos, los choques no dejan de sucederse y es entonces cuando se desata entre ambos una cierta atracción entre los dos protagonistas, que no solo afectará a sus vidas ya que sus respectivas familias inician una rivalidad y una serie de disputas provocados por los malentendidos y la cabezonería de sus protagonistas.

Tras 'Amar es primavera'

Este no es el único lanzamiento que Divinity realizará este mes de febrero y es que el lunes 3 a las 16h00, la cadena lanza en emisión simultánea con Telecinco la ficción 'Amar es primavera: Cherry season'. La serie está protagonizada por la reconocida actriz turca Özge Gürel, la que fuese protagonista de la exitosa 'Dolunay', cuenta con dos temporadas de 59 episodios en total y al igual que la mayoría de producciones de Divinity, es una comedia romántica. En este caso narra la historia de Öykü, una diseñadora de moda que ha estado toda la vida enamorada de Mete pero que tras ser romper con él (por decisión del chico), termina enamorándose de su mejor amigo. La duda para el espectador será saber si realmente Mete sí termina enamorándose de Ayaz o todo es una estrategia para engañar a todos y ocultar que sigue completamente prenda de Mete.