Las claves de 'Kiraz Mevsimi', la nueva telenovela turca de Divinity con Özge Gürel ('Dolunay')

Divinity sigue sumando nuevas apuestas turcas a su parrilla tras el éxito que ha ido cosechando la cadena de Mediaset con las producciones de dicho mercado que ha ido adquiriendo desde 'Kara Sevda (Amor eterno)'. Una de sus últimas adquisiciones ha sido 'Kiraz Mevsimi', serie conocida en algunos países por títulos como 'Amar es primavera' o 'Temporada de cerezas', que comparte protagonista con una de las anteriores telenovelas emitidas en Divinity: Özge Gürel, quien encabezó el reparto de 'Dolunay' junto a Can Yaman, y comparte protagonismo en esta ocasión con Serkan Çayoglu.

Serkan Çayoglu y Özge Gürel, actores protagonistas de 'Kiraz Mevsimi'

Producida por Süreç Film y emitida por FOX Turquía entre mediados de 2014 y 2015, 'Kiraz Mevisimi' carece aún de fecha de estreno en España, pero ya fue adquirida por Mediaset a finales de noviembre junto a otras producciones como 'Inadina Ask' o 'Habitación 309', cuyos estrenos supondrán el regreso a la televisión española de Can Yaman y Demet Özdemir, protagonistas de 'Erkenci Kus: Pájaro soñador'. Durante su emisión, 'Kiraz Mevsimi' contó con un total de dos temporadas y cincuenta y nueve episodios, en los que Özge Gürel y Serkan Çayoglu fueron la pareja protagonista con dos papeles por los que optaron a varios galardones. De hecho, la serie sumó hasta siete nominaciones, como los premios a Mejor Actriz y Mejor Serie en los Seoul International Drama Awards de 2015 y los galardones a Mejor Serie, Mejor Actor y Mejor Actriz en los Turkey Youth Awards de 2016.

En esta ocasión, Gürel deja atrás su interpretación como la chef Nazli, para dar vida a Öykü, una joven aspirante a diseñadora de moda profesional, que ha vivido enamorada de su amigo Mete (Daghan Külegeç) desde la infancia. No obstante, las circunstancias acaban poniendo en su camino a Ayaz (Serkan Çayoglu), socio y amigo de la universidad de Mete, con quien comienza a tener una relación cada más estrecha, especialmente cuando el amor de su vida se compromete con una de sus mejores amigas, Seyma (Nilperi Sahinkaya). A raíz del próximo estreno de esta nueva telenovela turca en Divinity, en FormulaTV recopilamos algunas de las claves por las que la historia de Öykü y Ayaz podría convertirse en un nuevo éxito para la cadena de Mediaset.

1 Özge Gürel como Öykü Acar

Özge Gürel es Öykü Acar en 'Kiraz Mevsimi'

El trabajo de Özge Gürel en el papel de Öykü Acar fue anterior a su trabajo en 'Dolunay', serie que se estrenó en Turquía en 2017. 'Kiraz Mevsimi' supuso para la actriz su primer papel como protagonista, después de haber trabajado en ficciones como 'Muhtesem Yüzyil' o 'Medcezir' en papeles secundarios. En esta ocasión, Gürel interpreta a una joven apasionada por la moda, cuyo gran sueño es convertirse en diseñadora profesional de moda, a ser posible en la firma de la prestigiosa Önem Dinçer (Neslihan Yeldan), quien resulta ser la madre de Ayaz.

Öykü es una mujer alegre, un tanto ingenua, amable, soñadora y que adora tanto su pasión por diseñar como a su madre, Meral (Aysegül Ünsal), y a su hermano Cem (Tamer Berke Sarikaya), con quienes mantiene una estrecha y tierna relación. Además, Öykü, aunque trabajadora, es una mujer insegura a la que le cuesta tanto valorar su trabajo como relajarse, por lo que el apoyo tanto de su tranquila madre y su hermano, como de sus amigas, es fundamental para ella. Tanto es así, que de hecho decide no confesar lo que siente a Mete, con el fin de evitar causar problemas tanto a él como a su amiga Seyma.

La diseñadora es una protagonista que, tras unos primeros "contactos" con Ayaz, comienza a mostrar una mayor confianza en sí misma y acaba encontrando, poco a poco, un compañero en el empresario con quien se siente a gusto y en quien puede confiar. Aunque a principio no le quede más remedio que confiar en él, Öykü es un personaje al que tener muy en cuenta, especialmente ante la expectación de lo que puedan generar en ella los hechos y revelaciones que seguramente se vayan sucediendo a lo largo de la historia. Sobre todo cuando, a pesar de su timidez, es capaz de enfrentarse a los problemas y a las injusticias sin apenas pestañear, sacando un lado guerrero, aunque poco habitual, que engancha.

2 Serkan Çayoglu como Ayaz Dinçer

Serkan Çayoglu es Ayaz Dinçer en 'Kiraz Mevsimi'

En el caso de Serkan Çayoglu, el actor turco se estrenó en el mundo de la interpretación con un pequeño papel en 'Kuzey Güney', dos años antes de convertirse en protagonista de 'Kiraz Mevsimi', su primer papel principal en su carrera en la pequeña pantalla, antes de protagonizar en 2018 la mini serie turca, original de Netflix, 'Lobo'. En 'Kiraz Mevsimi', Çayoglu da vida a Ayaz Dinçer, un arquitecto y empresario de gran éxito, tan descarado, creativo y juerguista como leal, cariñoso, profesional y volcado en su trabajo.

Ayaz se presenta como un personaje mujeriego que, sin embargo, no tarda en sentirse atraído por Öykü. Aunque al principio son su orgullo y sus ganas de fastidiar a la diseñadora lo que lo empujan a mantenerla cerca mientras no perdona a su hermano Cem por una pelea que mantuvo con él y sus amigos, lo cierto es que pronto es evidente que Ayaz siente un interés personal hacia Öykü, con quien acaba mostrando un lado tierno, relajado y divertido, con movimientos tan inesperados como creativos hacia la protagonista, que hacen de él un compañero tan atractivo como ideal para ella a ojos del espectador. Un modo de complementarse que le ayudará a aprender a Öykü, tanto como le puede enseñar a Ayaz.

La personalidad segura y lanzada de Ayaz contrasta mucho con lo retraída que es Öykü. Además, la inocencia de la protagonista hace que el arquitecto se sienta con el deber (o las ganas) de cuidar de ella, de evitar que la hagan daño e, incluso, guiarla hacia un camino en el que se valore más a sí misma y aquello que hace. De hecho, la dedicación del arquitecto a Öykü llega hasta el punto de tratar de protegerla del dolor que, inconscientemente, su mejor amigo Mete le está provocando al salir con Seyma, dado que la diseñadora lleva enamorada de él desde la niñez. Un secreto que Ayaz descubre de forma accidental y que lo empuja no solo a mantenerlo oculto, para alivio de Öykü, sino también a fingir que está saliendo con la diseñadora. Pasos que, poco a poco, va acercando al arquitecto cada vez más a Öykü y que acaban influyendo en ambos personajes de un modo que genera mucho interés.

3 Un arranque con muy mal pie

Ayaz y Öykü se enfrentan en 'Kiraz Mevsimi'

La historia de Öykü y Ayaz tiene el mismo punto de partida que otra de las producciones que emite Divinity actualmente: 'Hayat: amor sin palabras'. Ambos protagonistas coinciden a la hora de querer coger el mismo taxi, desencadenando una disputa por la que el conductor acaba marchándose, obligando a ambos a coger el autobús, donde su discusión no queda atrás. Sin embargo, lejos de seguir manteniendo algo más de trama en común con 'Hayat', 'Kiraz Mevsimi' une a sus protagonistas no por el trabajo, sino primero, por un intercambio accidentado de sus teléfonos y, posteriormente, por una trifulca entre Ayaz y los amigos de Cem, hermano de Öykü, que acaba con una denuncia por parte del arquitecto.

La tensión entre ambos protagonistas es más que palpable desde el comienzo. Sin embargo, aunque la diseñadora se muestra especialmente molesta con Ayaz, este parece divertirse con la reacción de Öykü y sus casi continuos enfados, hasta el punto de que hay momentos en los que la provoca a propósito. A esa tensa relación no ayuda que, a pesar de las súplicas de la diseñadora, Ayaz se niegue a retirar la queja contra su hermano, lo que podría arruinar el futuro de Cem.

A ese contratiempo se une el hecho de que la compañía de Ayaz y Mete sea la responsable del proyecto para un nuevo centro comercial que se alzará en el barrio de Öykü, y para el cual pretenden destrozar muchas de las viviendas o lugares emblemáticos, como el campo de fútbol donde se reúnen a diario muchos niños. Conflictos iniciales entre ambos protagonistas que, aunque los unen de mala manera, acaban provocando que su relación no deje de estar cada vez más próxima, a medida que la tensión se va convirtiendo en confianza y en atracción. De hecho, Ayaz no duda en apoyar a Öykü, aunque no siempre de la forma acertada, dado que siempre ha estado acostumbrado al dinero y a las facilidades, lo que le hace chocar más de una vez con la humildad y la pasión de la diseñadora.

4 Mete, el nexo entre protagonistas

Öykü, Ayaz y Mete, juntos en 'Kiraz Mevsimi'

Aunque Ayaz y Öykü se conozcan por casualidad, es Mete quien realmente acaba uniéndolos de forma definitiva al comienzo de 'Kiraz Mevsimi'. El empresario es amigo de ambos y desconoce los sentimientos que la diseñadora alberga hacia él, dado que considera a Öykü más una hermana pequeña que una amiga. No obstante, Mete sí que conoce la faceta mujeriega de Ayaz y eso hace que esté atento a la relación entre ambos, por temor a que su mejor amigo cause daño alguno a Öykü.

A pesar del cariño que Mete afirma sentir hacia la diseñadora, lo cierto es que su relación con Ayaz comienza a despertar en el empresario unos sentimientos que prometen ir más allá: ¿se verá por ello cumplido el sueño de Öykü y acabará en brazos de Mete, o este se decantará definitivamente por Seyma? En ocasiones, de hecho, tanto el arquitecto como Mete se ven sumergidos en "competiciones" por la atención de Öykü, sin que ella o ellos mismos sean conscientes de lo que puede haber detrás.

Un triángulo que no solo podría cambiar la relación entre la diseñadora y el empresario, de nacer nuevos sentimientos de Mete a Öykü, sino también entre ambos amigos de la universidad. Sobre todo cuando Ayaz está al tanto de lo que Öykü siente por Mete, lo que lo empuja a ocultar dichos sentimientos a su mejor amigo, a petición de la diseñadora. Eso provoca que Ayaz se preocupe por Öykü, dado el daño que la relación entre su amigo y Seyma puedan estar causando a la diseñadora, y trate de protegerla de ello con su apoyo. De hecho, el arquitecto alcanza un punto en el que quiere apostar por que Öykü y Mete acaben juntos, para que ella sea feliz, a pesar del dolor que eso le pueda causar ante lo que va sintiendo por la diseñadora.

5 Seyma y Burcu, dos amigas muy diferentes

Öyku, Seyman y Burcu en 'Kiraz Mevsimi'

Más allá del interés que genera la relación entre Öykü y Ayaz, con Mete incluido, también hay dos personajes con gran peso en la trama, especialmente para la diseñadora: Seyma y Burcu (Nihal Isiksaçan). Ambas amigas de Öykü y dos mujeres que tienen estrechas relaciones con Mete: la primera se acaba convirtiendo en su prometida ante la impotencia de una protagonista resignada, mientras que la segunda es hermana del empresario y está más que dispuesta a conseguir que Mete y Öykü acaben juntos. De hecho, Burcu no duda en mostrar una clara aversión hacia Seyma, aunque no por la relación que establece con su hermano, sino por el hecho de que ve algo en la amiga de Öykü que no le gusta.

La intuición de Burcu con respecto a Seyma resulta ser certera muy pronto a ojos del espectador. Su compromiso con Mete es producto del interés, no de lo que pueda sentir de verdad por el empresario, algo que Ayaz intuye, dado que conoce una oscura faceta de Seyma: ha estado saliendo con un hombre casado y rico, poco antes de empezar a salir con Mete. Un motivo de peso para que el arquitecto quiera desenmascararla ante su amigo y, de paso, dejarle el camino libre a Öykü para que sea feliz con Mete. Sin embargo, la protagonista, ignorante de la faceta cruel de su amiga, trata de proteger su relación con Mete a pesar del dolor que ello pueda causarle.

Además de ese lado "oscuro" de Seyma, dicho personaje no tarda en mostrar su faceta más cruel hacia Öykü, haciendo incluso que pierda el trabajo de sus sueños al servicio de Önem Dinçer, madre de Ayaz. Las dudas de que sus sabotajes hacia la protagonista sean producto de la envidia o haya algo más, invitan a seguir la historia de 'Kiraz Mevsimi', y especialmente los pasos de Seyma. Un personaje cuya actitud dista mucho de la de Burcu, quien siempre se muestra a favor de Öykü, la apoya y la quiere sinceramente, hasta el punto de que los enfrentamientos entre ambas no tardan en solucionarse y se crean momentos entre ellas de gran complicidad que suponen un gran añadido a la trama.

6 Una mezcla de amores, envidias, comedia y mucha química

Parte del reparto principal de 'Kiraz Mevsimi' en uno de los episodios

Las relaciones que existen entre Seyma, Öykü, Ayaz y Mete no son las únicas presentes en 'Kiraz Mevsimi' que pueden generar interés. Incluso la madre de Ayaz, Önem, mantiene en secreto una relación con el padre de Mete y Burcu, ante la incertidumbre de cuál pueda ser la reacción de sus hijos al conocerla. Además, Burcu se siente atraída por Emre (Aras Aydin), un amigo y vecino de Öykü, por lo que contará con la ayuda de la protagonista para conquistarlo.

A las habituales relaciones y enredos amorosos de las telenovelas, se une también la comedia, un ingrediente importante, aunque no en exceso, que convierte a 'Kiraz Mevsimi' en una serie fácil de disfrutar sin entrar en un humor absurdo. Las divertidas situaciones creadas por los propios personajes suponen un gran atractivo a la hora de seguir la historia de Öykü y Ayaz, al igual que los momentos de amistad que viven especialmente dichos protagonistas con su entorno.

El amor es algo importante en la historia, sí, pero 'Kiraz Mevsimi' no se olvida de las amistades, dando lugar a subtramas tan entretenidas como interesantes, que suponen un respiro en la trama principal. Además, la pareja formada por Öykü y Ayaz cuenta con una química casi imposible de ignorar, enganchando al espectador a una historia con múltiples ingredientes cuya mezcla puede encantar fácilmente a los fans de las telenovelas turcas. ¿Cómo se desarrollará la relación entre ambos protagonistas? ¿Cómo afectará a su entorno, a su trabajo? ¿Cumplirá Öykü su sueño de estar junto a Mete, o acabará Ayaz ganándose un importante hueco en su corazón?