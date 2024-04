Por Beatriz Prieto |

El martes 17 de abril, el equipo de 'Pasapalabra' por fin pudo dar la bienvenida de nuevo a Moisés Laguardia, tras tres jornadas de ausencia en las que Pablo Díaz ocupó temporalmente su puesto. Un esperado regreso en el que el riojano actualizó su estado de salud ante la audiencia, antes de retomar su enfrentamiento con Óscar Díaz donde lo habían dejado.

Pablo Díaz en su último duelo con Óscar en 'Pasapalabra'

"Estamos todos sentados, no hay silla azul porque", anunció Roberto Leal , quien recordó entonces el resultado del último duelo entre el riojano y Óscar. Ambos concursantes habían empatado, razón por la que el programa arrancaba sin ninguno de ellos peligrando en la silla azul., contestó Moisés, cuando el presentador quiso saber cómo se encontraba.

El riojano aprovechó entonces para dar las gracias a los profesionales del hospital Ramón y Cajal de Madrid, "que me atendieron muy bien en Urgencias y, sobre todo, a 'Pasapalabra', que habéis estado genial estos días". "Se te ha echado de menos", confesó Leal, ante lo que Moisés respondía con un "y yo a vosotros". "Estábamos todo el equipo pendiente. Sabíamos que no era nada grave, pero evidentemente no podías hacer el programa", explicó además el sevillano, antes de dar las gracias a Pablo Díaz por su rápida respuesta para sustituir temporalmente a Moisés.

"Quedaron bonitos los programas"

"Me dio mucha pena no encontrarme a Moisés y me hizo mucha ilusión conocer a Pablo personalmente. Creo que quedaron bonitos los tres programas", confesó Óscar, al hablar sobre la ausencia de Moisés. Durante ese tiempo, el concursante compitió con Pablo por 100.000 euros, mientras el bote oficial se mantuvo "congelado", con un total de 1.708.000 que volvieron a entrar en juego una tarde más, en la que el concurso de Antena 3 alcanzaba sus 1.000 programas y que concluyó con la victoria de Moisés.