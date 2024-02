Por Daniel Parra |

El programa del lunes 12 de febrero de 'Pasapalabra' estuvo cerca de convertirse en histórico. En uno de sus múltiples duelos, Óscar Díaz y Moisés Laguardia volvieron a enfrentarse en la prueba estrella del formato, "El Rosco". El bote acumulado que ambos participantes buscaban llevarse era de 1.456.000 euros. Óscar falló en la "O" al decir "Optimismo", siendo la respuesta correcta, "Oportunismo", y optó por quedarse con 22 aciertos y un fallo para dejar toda la presión a Moisés.

Óscar y Moisés en 'Pasapalabra'

Al concursante más veterano del programa le quedaban cuatro palabras y 26 segundos., comentó Moisés antes de comenzar su último tramo del juego.

La definición que leyó Roberto Leal fue: "Apellido del marino y astrónomo que en 1869 fue nombrado director del Observatorio de San Fernando, en Cádiz". Tras unos segundos de reflexión, Moisés probó con el apellido "Portillo". Después de una pausa, el presentador exclamó un "¡No!" que anunciaba el error del concursante. La respuesta correcta era Pujazón, de Cecilio Pujazón. El público y un incrédulo Moisés lamentaron el fallo, que lo dejó por octava vez en el concurso a las puertas de llevarse el bote. "Madre mía, qué final de programa", despidió Leal.

Un matrimonio compartiendo equipo

'Pasapalabra' estrenó invitados el pasado 12 de febrero. El programa presentado por Roberto Leal tuvo como concursantes a Daniel Muriel, Candela Serrat, Ken Appledorn y Berta Collado, que acompañarán a Moisés y a Óscar hasta el día 14. Al ser presentados, Leal no dudó en resaltar que Muriel y Serrat, matrimonio desde 2019, compartirían equipo con Moisés: "Bien acompañado además. Lo bueno es que no te enfrentas, no te enfrentas directamente, estáis en el mismo equipo". "Bueno, también hubiera tenido su punto esta cosa de pique y tal. Pero no, mejor tenerla cerquita", respondió el actor.