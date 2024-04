'Pasapalabra' recupera a uno de sus rostros más icónicos para sustituir a Moisés Laguardia

Por Mario de Hipólito de Sande |

'Pasapalabra' generó sorpresa entre los espectadores el viernes 12 de abril al ausentarse uno de los concursantes que lucha por el bote, siendo reemplazado por otro. "Se darán cuenta de que en el último programa empataron Óscar y Moisés, pero Moisés no va a poder estar en el programa de hoy. Esperemos que vuelva pronto, no sabemos cuánto va a tardar en volver porque está indispuesto", aclaró Roberto Leal.

Pablo Díaz en 'Pasapalabra'

Moisés Laguardia no pudo asistir al programa, así que, uno de los concursantes más destacados que ha participado en el programa. El presentador explicó que. Por eso,. Además, Leal explicó quehasta el regreso de Moisés. "Diariamente", explicó.

Óscar, por su parte, comentó que había podido contactar con Moisés y que espera volver a verle en el programa lo antes posible. "Deseando que entre por la puerta otra vez y me hace ilusión ver a Pablo porque no le conocía en persona", apuntaba acerca de su nuevo rival, que no tardaba en devolverle el halago: "Le he seguido, en este y en otros concursos, y es un referente".

¿Quién es Pablo Díaz?

Después de casi trescientos programas, en julio de 2021, Pablo Díaz consiguió uno de los premios más elevados que se ha entregado nunca en 'Pasapalabra': 1.828.000 euros. Además, se trata del participante que más tiempo ha permanecido en el concurso, ya que también tuvo una etapa durante su emisión en Telecinco.