Por Alejandro Burrueco Marín

Telecinco ha revivido por un momento el formato de 'Más allá de la vida' en 'Fiesta' con la visita del médium Daniel Usón el pasado domingo 19 de agosto. El espiritista se ocultó entre el público y cuando llegó su momento empezó a pedir consentimientos para comunicar los mensajes que estaba recibiendo, que una de las mujeres del público confirmaba como cierto: "Estoy temblando, me cuadra todo lo que me está diciendo".

Daniel Usón transmite los mensajes de sus familiares a Paloma Barrientos y Mónika Vergara en 'Fiesta'

Sin embargo, Usón también tenía recados para los colaboradores y el primero fue para Paloma Barrientos: ". Las dos vienen en conjunto a darte un mensaje de 'Paloma, estamos todas contigo aunque no necesites más protección, por más protección que te pongas no te hace falta'". La abuela de Barrientos hizo hincapié en algo concreto: "y lo estás abandonando".

A continuación, el médium se dirigió a Mónika Vergara, a la que le invadieron los nervios cuando se enteró de que tenía un mensaje para ella de parte de su madre, la periodista Maika Vergara. "Tu madre me está diciendo que la autoexigencia que estás teniendo, al igual que la tuvo ella, no te la inculques más. Tu madre dice que te estás como auto perfeccionando en todo lo que estás trabajando", transmitió Usón.

Un rostro conocido

"Cariño, eso no quiero que te lo inculques porque a mí no me rentó, y si a mí no me rentó no pretendas, cariño mío, hacerlo tú igual", narró el espiritista dando voz a la difunta periodista. Fue el copresentador Frank Blanco quien recordó la figura de Vergara: "En el caso de Mónika es que a su madre la hemos conocido todos de un modo u otro, estoy yo a punto de llorar". "Pues nada, madre, va por ti", fue la despedida de Mónika Vergara conteniéndose las lágrimas.