Un antiguo reportero de Telecinco destapa las críticas que recibió en 'Fiesta' por llevar crop top

'Fiesta' rompió una lanza en contra de la masculinidad frágil durante la tarde del domingo 11 de agosto al recibir a Kiko Jiménez vestido con un crop top y pintándole las uñas a Alejandro Albalá. No obstante, su buena iniciativa para hablar de los estereotipos se ha vuelto contra ellos con el testimonio de un antiguo reportero de Telecinco. Se trata de Arnau Martínez, quien en su paso por 'Socialité' no tenía miedo a mostrar diferentes atuendos que algunos podrían catalogar de atrevidos.

Alejandro Albalá se pinta las uñas en 'Fiesta'

. Por fin avanzamos un poquito", ha escrito el periodista sin concretar en qué momento sucedió o si fue delante o detrás de cámaras. De hecho, Martínez ya había señalado algunos de los desagradables comentarios que recibía en redes sociales por su vestimenta, como

Sin embargo, el reportero ha concretado que no lo destaca como crítica, sino por la alegría que le supone como avance: "De verdad que veo que es algo muy positivo que la gente vaya aprendiendo, que todos tenemos cosas que revisarnos, que vayamos avanzando todos y se deje de juzgar el trabajo de la gente por su apariencia". Por el momento, nadie en el equipo de 'Fiesta' se ha pronunciado ante las palabras de Martínez.

Me alegro mil que Kiko Jiménez pueda ir a plató en croptop al programa en el que tanto se me criticó y señaló por hacer lo mismo en Socialité. Por fin avanzamos un poquito #Fiesta11A — Arnau Martínez (@arnaumj) August 11, 2024

Esto es lo que me dicen los que piden barrios seguros. Curioso — Arnau Martínez (@arnaumj) January 22, 2022

Rompiendo estereotipos, de tarde

Albalá ya se empezó a quejar de las uñas desde el primer momento: "Yo no sé de quién ha sido la idea de ponerme a mí estas cositas, porque madre de dios". "Vuelven a ser machos", dijo Omar Suárez una vez Albalá y Jimenez se deshicieron de las uñas y el crop top, pese a que habían prometido llevarlos todo el programa. "Me ha llamado mi abuela y me ha dicho: 'Por favor, que se acaba de levantar tu abuelo de la siesta'. Y me he cambiado", ha sido la excusa de la pareja de Sofía Suescun.

Además, el programa no tardaba en dar voz para generar debate a Marc Pérez, quien se define como "defensor de lo tradicional": "Si eres un hombre y vistes como una mujer... Creo que hay unos extremos". "No hay que mezclar cosas" o "los hombres no deben maquillarse" fueron algunos de los comentarios de Pérez. Verónica Dulanto cortó con un "cada uno que haga lo que le dé la gana", pero el mensaje ya había quedado expuesto en la televisión.