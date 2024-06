Por Alejandro Burrueco Marín |

Tamara Gorro perdió en marzo a su abuelo, con el que estaba muy unido y al que recuerda "casi todas las noches". Desde 'Y ahora, Sonsoles', espacio donde es colaboradora, le han hecho un regalo muy especial a la modelo: Ha tenido la oportunidad de volver a escuchar la voz de su abuelo a través de la Inteligencia Artificial. "¿Qué darías por volver a hablar con él?", le preguntaba la presentadora Sonsoles Ónega antes de darle la sorpresa.

", sonaba gracias a la IA en el plató del programa vespertino de Antena 3 provocando el llanto de Gorro: "Esto es muy real". Aunque la tertuliana confesaba que le hacía "daño" escucharle y que por eso no podía ver sus vídeos, pedía al equipo que repitiesen la locución, pero la IA tenía más cosas que decirle.

"Contéstale", la animaba Ónega para agregarle una dosis de realidad. No obstante, Gorro seguía reflexionando sobre cuánto lo echaba de menos sin creerse que hablaba con él: "No estoy preparada para perder a mi familia, nadie lo está, pero es que lo más importante es mi 'yaya', mi 'yayo', mi madre, mis hijos y el padre de mis hijos". La modelo confesaba que la voz era idéntica y lloraba cuando la IA hacía referencia al tatuaje que tiene con la letra de su abuelo.

Tamara Gorro ha confesado que sabía "perfectamente" que a quien estaba escuchando no era su "yayo": "Mi 'yayo' es el de por las noches". Aunque, Gorro ha añadido que "gente un poco más débil puede confundirle". Finalmente, la colaboradora ha respondido a las cuestiones que la voz de su abuelo le había planteado: "Hombre que estoy cuidando de la yaya, nos fuimos a ver a la Pantoja, no veas cómo nos lo pasamos". "No olvides que siempre estaré a tu lado", se ha despedido "su abuelo", mientras Gorro afirmaba que "es un chulo".