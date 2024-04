Por Mario de Hipólito de Sande |

Tras los desafortunados comentarios hechos por Germán Burgos la noche del 10 de abril en el programa de Liga de Campeones por Movistar Plus+ al jugador Lamine Yamal, la plataforma ha decidido prescindir de sus servicios como colaborador en cumplimiento del código interno de conducta de Movistar Plus+, que no permitirá ningún comportamiento discriminatorio. Por lo tanto, El Mono Burgos dejará de participar en cualquier programa del grupo de manera inmediata.

Lamine Yamal

A pesar de que Burgos, le será imposible volver a participar en ningún programa de la plataforma. "Hago este comunicado. No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del FC Barcelona, a los jugadores, a la UEFA, ni a la plataforma Movistar Plus+ en donde trabajo. Al hacer mi comentario, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social", aclaraba el exfutbolista

"La plataforma ha tomado medidas tras el episodio vivido anoche, donde uno de sus colaboradores vertió comentarios inadecuados sobre el jugador Lamine Yamal. Movistar Plus+ y Germán 'El Mono' Burgos dejarán de colaborar con carácter inmediato en los programas de la plataforma", comunicaba Movistar Plus+.

El desafortunado comentario

El comentario que originó esta situación tuvo lugar en el programa presentado por Susana Guasch, en los minutos previos al partido entre el PSG y FC Barcelona. "Ojo a que, si no le va bien, termine en un semáforo", dijo Germán Burgos al ver unas imágenes en las que el jugador azulgrana, Lamine Yamal, se acercaba al vestuario, tras el calentamiento, mientras daba toques al balón.

El comentario sentó mal en redes sociales e incluso en los propios equipos. Como consecuencia, tanto el PSG como el FC Barcelona se negaron a hacer las entrevistas que tenían pactadas después del partido para Movistar Plus+, propietario de los derechos de emisión de la competición hasta 2027, según comunicó Ricardo Sierra. El equipo azulgrana confesó estar muy "ofendido y enfadado" tras haber escuchado el comentario hacia su compañero Lamine Yamal.