PSG y Barça vetan a Movistar Plus+ tras el despectivo comentario del Mono Burgos sobre Lamine Yamal

Por Toño García Rodríguez |

PSG y FC Barcelona se negaron a atender a las preguntas de Movistar Plus+, la cadena que posee los derechos de retransmisión de la Champions League, al finalizar el partido en el Parque de los Príncipes la noche del 10 de abril. El equipo azulgrana, que resultó ganador por 2-3, declaró sentirse "tremendamente ofendido y enfadado" por el comentario que, unos minutos antes del inicio del evento deportivo y desde el plató de la cadena de apgo, realizó Germán Burgos, más conocido como el Mono Burgos, sobre el jugador Lamine Yamal.

Germán Burgos en Movistar Plus+

El deportista, al que desde el público apuntaban con punteros láser mientras se dirigía al túnel del vestuario,. Aunque la presentadora del espacio, Susana Guasch , y el resto de colaboradores, las palabras de Burgos acaparaban rápidamente toda la atención:. Un comentario que, tras despertar, pronto se extendió en las redes sociales y que. Ricardo Sierra fue el encargado de comunicar al programa la decisión que ambos clubes habían tomado después de valorar las declaraciones del colaborador:

"Entiendo que muchos espectadores esperaban que tuviésemos alguna conversación o entrevista con algún jugador del FC Barcelona. Pero nos han notificado el FC Barcelona y también la UEFA y el PSG de que hoy no iban a atender a Telefónica, a Movistar Plus, ningún jugador tanto del PSG como del FC Barcelona porque estaban tremendamente enfadados y ofendidos por un comentario que se había vertido en nuestro plató", decía el reportero durante la conexión. Esto provocaba de forma inmediata la disculpa del argentino, que trató de explicar sus palabras: "Fue un comentario sin tratar de herir a nadie. Si alguien se sintió ofendido, lo siento, pido disculpas públicas. En estas épocas hay que adaptarse a todo y en eso estamos".

Movistar Plus+ emite un comunicado

Además de las disculpas públicas de Burgos, la cadena también ha querido pronunciarse a través de un comunicado oficial. "Con motivo de los desafortunados comentarios de uno de los colaboradores de Movistar Plus+ en la previa del partido de la UEFA Champions League entre el PSG-FC Barcelona sobre el jugador azulgrana Lamine Yamal, la plataforma pide disculpas públicamente. Movistar Plus+ condena cualquier tipo de discriminación y no permitirá este tipo de comentarios de ninguno de los trabajadores ni colaboradores vinculados a la plataforma". Estas han sido las palabras recogidas en el comunicado, que asegura, además, adoptar "las medidas oportunas para garantizar que estos hechos no vuelvan a producirse".