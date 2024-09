'Monstruos' lidera en Netflix, pero es incapaz de igualar el éxito masivo de 'Dahmer'

Por Alejandro Rodera |

Como cualquier otra plataforma, Netflix aspira a repetir sus grandes éxitos con nuevas temporadas, pero de la esperanza al hecho hay un trecho. Pocos meses después de haber reenganchado al público con la tercera temporada de 'Los Bridgerton', que fue un fenómeno instantáneo y llegó a colarse en el top 10 de mejores lanzamientos de la historia de la plataforma, la siguiente candidata a irrumpir en la lista no ha tenido un arranque tan portentoso.

'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez'

Pese a llegar con el impulso de ser la segunda temporada de la antología de 'Dahmer', 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez' ha sido incapaz de estar a la altura de su predecesora. Según los datos aportados por Netflix, esta entrega, que vio la luz el jueves 19 de septiembre,, dando lugar aal dividir la cifra inicial por sus casi ocho horas de duración. De este modo, se convierte en la ficción de habla inglesa más vista de la semana del 16 al 22 de septiembre, pero

La primera temporada de la serie creada por Ryan Murphy e Ian Brennan se estrenó el miércoles 21 de septiembre de 2022 y en sus cinco primeros días fue vista durante 196,2 millones de horas. En aquel momento, Netflix no calculaba las visualizaciones, pero con el cómputo de las horas ya se aprecia una diferencia de 98,7 millones, es decir, que el true crime de los hermanos Menendez ha generado la mitad de horas que el de Jeffrey Dahmer. A favor de la entrega inicial jugaba una mayor duración, ya que contó con diez episodios por los nueve de su sucesora, y un día más en el recuento, puesto que se estrenó en miércoles.

Aun así, la diferencia es lo suficientemente gruesa como para que esos factores no sean especialmente relevantes, sobre todo teniendo en cuenta que 'Dahmer' apenas contó con promoción y estalló con unas cifras tan solo comparables a las de 'Stranger Things' y 'El juego del calamar', mientras que 'La historia de Lyle y Erik Menendez' no ha aprovechado del todo ese tirón. En cualquier caso, tiene margen para mejorar su rendimiento y, a juzgar por su presencia en lo alto del top 10 de docenas de países, no parece que se vaya a desinflar de forma súbita.

Fuera del top 10 de estrenos del año

A la espera de comprobar esa evolución, lo que sí podemos comparar en estos momentos es el desempeño de la segunda temporada de 'Monstruos' frente a los otros grandes lanzamientos de Netflix en 2024. Para ello hemos elaborado esta tabla en la que están recogidas las series de habla inglesa que han superado los 10 millones de visualizaciones en sus respectivas semanas de lanzamiento. Al igual que la plataforma, tomamos esa métrica como punto de referencia, aunque en algunos casos premie sobremanera a títulos más breves como 'Pesadilla de un secuestro en California' o a otros que fragmentan sus regresos, como 'Los Bridgerton', 'Emily en París' o 'Cobra Kai'.

Mejores estrenos de series de habla inglesa en Netflix en 2024 Serie Semana Visualizaciones Horas 'Los Bridgerton' (T3A) 13-19 mayo 45.100.000 165.200.000 'Engaños' 1-7 enero 37.100.000 238.200.000 'Pesadilla de un secuestro en California' 15-21 enero 21.400.000 48.100.000 'Avatar: La leyenda de Aang' 19-25 febrero 21.200.000 153.400.000 'Griselda' 22-28 enero 20.600.000 113.800.000 'La pareja perfecta' 2-8 septiembre 20.300.000 103.500.000 'Emily en París' (T4A) 12-18 agosto 19.900.000 56.500.000 'Cobra Kai' (T6A) 15-21 julio 14.800.000 47.500.000 'Testamento: La historia de Moisés' 25-31 marzo 13.500.000 57.400.000 'El caso Laci Peterson: El marido perfecto' 12-18 agosto 12.400.000 33.000.000 'Monstruos' (T2) 16-22 septiembre 12.300.000 97.500.000 'The Gentlemen: La serie' 4-10 marzo 12.200.000 81.500.000 'El problema de los 3 cuerpos' 18-24 marzo 11.000.000 81.700.000

La gran reina de la lista es precisamente la primera parte de la tercera temporada de 'Los Bridgerton', que alcanzó 45,1 millones de visualizaciones en mayo. Después aparece la ficción más consumida de Netflix en la primera mitad del año, 'Engaños', que despegó con 37,1 millones de visualizaciones en la primera semana de enero. Para encontrar a la segunda entrega de 'Monstruos' hay que excavar hasta la undécima posición, que la ubica por encima de producciones de la talla de 'The Gentlemen: La serie' y 'El problema de los 3 cuerpos'.