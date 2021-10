Morgan y Grace se enfrentan a los efectos nucleares en el 7x02 de 'Fear The Walking Dead'

La semana pasada daba comienzo la séptima temporada de 'Fear The Walking Dead' con un episodio centrado exclusivamente en Victor Strand. En el estreno descubrimos que ha logrado prosperar en uno de los pocos sitios habitables de la zona, convirtiéndose en el líder de su propia comunidad. Además, con la llegada de Will, un joven superviviente que conoce a Alicia, los secretos comenzaron a salir a la luz y pudimos averiguar que Alicia ya no se encuentra en el búnker y que ahora mismo su paradero es desconocido. Asimismo, Victor confesó que no quiere recupera a sus amigos y que ya nadie le importa, motivo por el que no dudó ni un segundo en arrojar a Will al vacío acabando con su vida en el acto.

En el segundo episodio de la séptima temporada de 'Fear The Walking Dead', titulado "Six Hours", que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche a las 22:10 horas en AMC España, Morgan y Grace hacen todo lo posible para adaptarse a la vida en el submarino con su recién formada familia gracias a la adopción de Mo. Sin embargo, la falta de alimentos les obliga a salir y enfrentarse a las consecuencias de la explosión de las ojivas nucleares, encontrándose en el camino diversos obstáculos y sorpresas desagradables que ponen a prueba su relación.

La desesperación de Grace

Grace sujeta a Mo en el 7x02 de 'Fear The Walking Dead'

Volver a adaptarse a una nueva vida nunca es fácil, pero todavía lo es menos cuando tienes que limitar el espacio a un submarino porque en el exterior los efectos de la explosión nuclear pueden matarte en cuestión de tiempo. Grace está sufriendo las consecuencias de toda esa situación, a lo que tampoco ayuda tener que hacerse cargo de la pequeña Mo. Formar una familia con Morgan debería ser algo bueno para Grace, pero tenemos que recordar que la pérdida de su bebé en el parto todavía está muy presente, unas secuelas que no se superan de la noche a la mañana. La presencia de Mo está provocando que los dolorosos recuerdos cobren fuerza en su mente, llevando a Grace a un estado desesperación profunda.

Después de todos los obstáculos que han tenido que superar para estar juntos, parecía que por fin Morgan y Grace podrían tener su propia burbuja de felicidad con la llegada de Mo, pero nada más lejos de la realidad. El dolor que todavía sufre Grace tras la muerte de su hija es suficiente para hacer que quiera tirar la toalla y no le importe nada su vida. Ni toda la ayuda y comprensión que recibe por parte de Morgan son de utilidad para ayudarle en esa adaptación a la nueva situación. El amor que pudiese sentir por él no es tan fuerte como el que tenía por su bebé, motivo más que suficiente para jugar con la sensación de que la mujer se puede quitar de en medio en cualquier momento, logrando así un ambiente de tensión constante durante gran parte del episodio.

La aparición de Bea y Fred

Grace, Mo y Morgan en el 7x02 'Fear The Walking Dead'

Para dar un pequeño giro y aportar algo de acción al capítulo nos presentan a Bea y a Fred. La primera aparición de la pareja se produce cuando Grace estaba tratando de buscar comida y su presencia le alerta para esconderse. En ese instante la imagen que nos ofrecen es de que ambos son una amenaza e incluso cuando vuelven a aparecer aumenta la sensación de peligro. Además, por si fuese poco, Bea y Fred reaparecen justo cuando Grace y Morgan se encuentran en plena discusión tras sufrir un accidente de coche, rompiendo de forma brusca la tensión entre la pareja y logrando que aumente el interés por descubrir más acerca de los recién llegados.

La primera sorpresa de Bea y Fred es que ambos aseguran que son los padres de Mo, que en realidad se llama Emma. El sexto sentido de Morgan se activa automáticamente, intentando ganarse la confianza de la pareja para poder poner a salvo a su pequeña y a Grace. Además, la radiación sigue siendo un peligro, sobre todo cuando descubren los estragos que ha provocado en el cuerpo de Bea y Fred. Cuando parecía que lo tenían controlado hace acto de presencia una figura extraña y Morgan acaba con ella de varios disparos, momento en el que descubre que Fred quiere acabar con Mo. Justo logra avisar a Grace para que ella pueda actuar y asesina a Fred antes de que logre hacerle daño a la niña.

No sabemos si Fred y Bea podrían haber dado más juego si hubiesen permanecido con vida durante más tiempo, pero podemos asegurar que su aparición ha supuesto un punto de inflexión en las vidas de Morgan y Grace. Ambos han visto peligrar su pequeña familia y esa situación les ha llevado a dejar de lado sus miedos personales y volver a unirse por el bien de la pequeña. Además, como dato importante tampoco podemos olvidar que han mencionado a Padre, la misma palabra que Alicia escribió en la nota que dejó a Will. Seguimos sin saber a qué se refiere, pero parece que está vinculado con muchas más personas de las que imaginamos, por lo que el misterio continúa de cara a los próximos episodios. También está la aparición de la extraña figura, ¿quién era esa persona que parecía ir vestida con uniforme de soldado?

Todo por la familia

Morgan y Grace en el 7x02 de 'Fear The Walking Dead'

Este episodio nos ha revelado que la situación de Morgan y Grace que es mucho más compleja de lo que podíamos esperar. No obstante, el hombre está haciendo todo lo posible por lograr que su familia prospere, incluso después de preparar todo el plan para marcharse en el coche, decide regresar al submarino. Para sorpresa de todos allí se encuentran con Howard, que le pide a Grace que le acompañe hasta la torre. Como era de esperar, Morgan no está invitado, pero eso no le impide rogarle a Grace que se marche con Mo para poder tener una oportunidad de sobrevivir, aunque esa decisión suponga alejarse de ellas. Sin embargo, Grace decide hacer caso omiso, demostrando que todavía hay una esperanza de que el amor triunfe y logren que su familia funcione.

Por suerte para ellos, una vez Howard y sus hombres se han marchado, encuentran de forma accidental un montón de latas de comida entre las que se incluye leche en polvo para la pequeña. Después de la tormenta ha llegado la calma, aunque sabemos que la paz y la tranquilidad que ahora pueden degustar no va a durar mucho tiempo. Por ejemplo, Strand ha descubierto que siguen con vida, por lo que probablemente hará algo más que mandar a sus lacayos. Además, por si la aparición de Howard en el búnker no era suficiente, la última secuencia del episodio no deja indiferente a nadie y revela la imagen de Josiah, el hermano gemelo de Emile que se encuentra sujetando la cabeza decapitada de su hermano. Si hacemos memoria, tiempo atrás Emile intentó asesinar a Morgan bajo las órdenes de Virginia, pero fue él quien acabó decapitado. Josiah probablemente esté buscando venganza, por lo que Morgan tiene un nuevo frente abierto.