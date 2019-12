El posible motivo por el que Telecinco emite microespacios de '¡Toma salami!' junto a 'GH VIP 7'

Las parrillas Mediaset España han vivido inesperados cambios en los últimos días. El grupo de comunicación ha decido trasladar 'La que se avecina' (Telecinco) y 'En el punto de mira' (Cuatro) a la noche de los martes y ha apostado el miércoles por 'GH VIP: Límite 24 horas' en sus dos principales cadenas (a las 22h00 en Telecinco y a las 22h45 en Cuatro). Una estrategia de grupo que tenía como objetivo perjudicar la recta final de 'La Voz Kids' en Antena 3 en cuando a audiencia se refiere, pero que Atresmedia ha esquivado colocando su talent show en la noche de los viernes y apostando por cine los miércoles. Pues bien, este no ha sido el único movimiento que ha sorprendido a más de uno y es que analizando las parrillas facilitadas a los medios por parte del grupo, hay una emisión que sin duda llama la atención a primera vista.

Microespacios de 5 minutos

Tanto el martes como el miércoles,, el programa de zapping producido por Mandarina Producciones que durante el verano ocupó toda la franja de access prime time. En este caso,se inicia la emisión de 'GH VIP: Límite 24 horas'. Sin duda, el movimiento es extraño ya que nos encontramos ante una emisión muy corta y en la que apenas se podrá presentar contenido. ¿Por qué se ha incorporado ahora el espacio a la parrilla?

¿Estrategia para sortear la fuga de anunciantes?

El espacio 'GH VIP' está sufriendo un importante boicot publicitario desde hace unas semanas por el caso de los presuntos abusos sexuales a Carlota Prado en 'GH Revolution' en el pasado año 2017. La mediatización del caso en este 2019 ha provocado un importante revuelo que está dando la vuelta al mundo. Es por ello que son muchas las marcas que han decidido abandonar el espacio. Pese a los intentos del grupo de comunicación de evitar este boicot, cada vez son menos las marcas que forman parte de la emisión del reality show y es que en cada una de las emisiones apenas se llega a los quince minutos de spots publicitarios.

Un importante problema que Mediaset podría sortear con la emisión de '¡Toma salami!'. Para evitar no contar con apenas anunciantes en su franja de máxima audiencia, y consecuentemente de mayor explotación publicitaria, emitir el espacio de Mandarina ayudaría a que muchas de esas marcas sí quieran anunciarse y es que durante la emisión de la misma se pueden incluir hasta dos bloques publicitarios que podrían garantizar una cuota de publicidad importante y necesaria para Telecinco a día de hoy. De esta forma, nos encontraríamos ante una básica pero efectiva estrategia ya que esos anunciantes volverían, pero no habría que prescindir de la emisión de 'GH' ninguno de los dos días. Sin duda, la apuesta tiene sentido y aunque el motivo no ha sido confirmado oficialmente por el grupo, parece más que probable.

¿Promoción para Nochevieja?

Otra opción es que el grupo de comunicación inicie con esta pequeña emisión martes y miércoles, la campaña de promoción del especial de Nochevieja de '¡Toma salami!'. El espacio se emitirá el 31 de diciembre en el prime time de Telecinco con Paz Padilla y Pablo Chiapella como presentadores. En este se realizará un repaso de todo lo que ha sucedido a lo largo del año y se dará paso a las Campanadas que presentarán la cómica y Jesús Vázquez. Quizás, recuperar el espacio ahora para afianzar la marca entre su público habitual y hacerlo reconocible para el día 31 sería la estrategia que habría iniciado Mediaset España en este caso.