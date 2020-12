Los motivos de la guerra entre Warner y Hollywood: ¿Quién lleva la razón?

La pandemia provocada por la COVID-19 ha cambiado radicalmente nuestro estilo de vida. La forma de relacionarnos o el modo en el que ahora disfrutamos de nuestro tiempo libre nada tiene que ver con lo que hacíamos antes. No solo se han visto modificados aspectos de nuestras vidas personales y sociales, a nivel laboral también hemos vivido multitud de transformaciones. La industria audiovisual no ha permanecido ajena a todas estas circunstancias y también se ha tenido que adaptar a los nuevos tiempos. En un primer momento, muchas producciones se paralizaron y retrasaron sus planes de rodaje como método para intentar frenar la pandemia y evitar que la crisis sanitaria fuese a más. Una vez superada la primera ola, las productoras y compañías volvieron al trabajo introduciendo protocolos y nuevas normas para ajustarse a las medidas sanitarias y evitar nuevos contagios durante las grabaciones.

"Mulán" fue estrenada directamente en Disney+

Sin embargo, los rodajes no son los únicos que se han visto perjudicados o que han tenido que adaptarse a los nuevos tiempos que corren. La distribución de películas también ha sufrido las consecuencias provocadas por la pandemia. Con todas las actividades paralizadas a excepción de las esenciales, los cines se vieron obligados a cerrar durante meses, por lo que los estrenos también se pospusieron. Una vez las salas pudieron retomar su actividad, fueron pocas las distribuidoras que se atrevieron a lanzar nuevas películas por el temor a las pérdidas porque esa apertura de cines no se dio por igual en todos los países del mundo. De hecho, una compañía tan importante como Disney optó por estrenar "Mulán", una de sus grandes apuestas del año, en su plataforma de streaming.

La estrategia seguida por Disney no estuvo exenta de polémica, tanto por el precio añadido que tenían que pagar los suscriptores de la plataforma como su ausencia en la cartelera. A esa táctica se suma ahora Warner, que anunciaba recientemente que sus películas se estrenarán de forma simultánea tanto en cines como en HBO Max, donde estarán disponibles durante un mes. La noticia provocó que rápidamente surgieran detractores y se iniciara una disputa entre los que están en contra de este modelo de distribución y los que abogan por adaptarse a las facilidades y comodidades de las plataformas de vídeo bajo demanda. Desde FormulaTV queremos analizar la guerra que ha surgido entre la industria de Hollywood y la compañía Warner Bros. ¿Quién tiene razón?

1 El origen de la disputa

"Wonder Woman 1984" será la primera película con estreno simultáneo

Cuando la polémica creada a raíz del estreno de "Mulán" parecía olvidada, WarnerMedia anunciaba que sus películas se estrenarán simultáneamente en salas de cine y en HBO Max, un anuncio que desataba nuevas críticas y abría una nueva guerra entre cineastas y partidarios del streaming y sus ventajas. El primer estreno que se acogerá a esta modalidad será el de "Wonder Woman 1984", la esperada cinta protagonizada por Gal Gadot. En España no contamos con los servicios de la citada plataforma de vídeo bajo demanda, pero podremos verla en la gran pantalla a partir del 18 de diciembre, una semana antes de su estreno global. En otros lugares como Estados Unidos, donde sí disponen de este servicio, estará disponible durante treinta días en la mencionada plataforma de streaming.

Posteriormente, a lo largo del 2021 se sumarán a esta táctica producciones muy esperadas como "Dune", "Godzilla vs. Kong", "Matrix 4" o "El escuadrón suicida", además de otros títulos como "In The Heights", "Judas and the Black Messiah", "Tom y Jerry", "The Many Saints of Newark", "The Conjuring: The Devil Made Me Do It", "Malignant", "Those Who Wish Me Dead", "King Richard", "Space Jam: A New Legacy", "Reminiscence", "The Little Things", "Cry Macho" y "Mortal Kombat". Este estreno simultáneo en cines y en HBO Max agrieta la experiencia cinematográfica tradicional, por lo que muchos cineastas temen que, de cara al futuro, se ponga en peligro el visionado de películas en las salas de cine.

2 ¿Consecuencia de la pandemia?

El rendimiento económico en cines de "Tenet" no fue el esperado

La decisión tomada por WarnerMedia es un movimiento completamente drástico y sin precedentes que podría cambiar por completo la metodología de distribución y de exhibición cinematográfica seguida hasta ahora. Por el momento, solo Disney se había atrevido a utilizar el streaming para lanzar una película de tal magnitud, pensada para su estreno en la gran pantalla, pero solo fue una acción aislada. Nada se puede comparar con el anuncio de Warner y su apuesta por el estreno simultáneo de un gran número de películas durante el próximo año, muchas de ellas producciones que arrastran una enorme expectación. La cuestión es, ¿qué ha llevado a la compañía hasta este punto?

Al retraso continuado de los estrenos por las medidas restrictivas y la escasez de cines abiertos hay que sumarle el rendimiento en cines de "Tenet", una de las pocas producciones de Warner Bros que ha sido estrenada en la gran pantalla en 2020. Todas las miradas estaban puestas en torno a esta película, pues encabezaba el regreso a las salas de cines, sin embargo, el resultado ha sido relativamente decepcionante a nivel financiero. Si además tenemos en cuenta la incertidumbre que existe por cómo avanzará la pandemia el próximo año, todas estas circunstancias podrían ser la excusa perfecta por la que AT&T, dueña de WarnerMedia, haya decidido apostar por los servicios de streaming en lugar de prorrogar el estreno de sus películas.

3 La relativa viabilidad de menospreciar a los cines

La recaudación en cines, la principal afectada

Estrenar una película tanto en la gran pantalla como en un servicio de vídeo bajo demanda también supone para muchos un menosprecio a los cines, pero, sobre todo, se olvida el valor económico que supone que los espectadores acudan a las salas para disfrutar de los estrenos cinematográficos. El precio de una entrada de cine se cambia por una cuota mensual de suscripción a una plataforma, pero la diferencia radica en que en las salas de cine pagas por cada película y espectador, mientras que en streaming tienes acceso a todo el catálogo por el mismo precio, pudiendo compartir la cuenta.

Centrándonos en Warner, permitiendo sus estrenos en streaming, la compañía dejaría de ganar buena parte de los 900 millones de dólares que le corresponden, de media, de los ingresos en taquilla cada año, como indica The New York Times. Una cifra que tendría que compensar con un gran número de suscriptores en HBO Max. Sin embargo, la plataforma solo cuenta con 13 millones de adeptos, una cifra muy inferior a la de Netflix (195 millones) o Disney+ (86 millones). Además, se trata de un servicio que no se encuentra disponible en todos los países, de hecho, HBO Max no llegará a España hasta la segunda mitad de 2021. No obstante, este movimiento por parte de Warner podría ser un aliciente para la captación de suscriptores, que podrían ver un valor añadido con este contenido, lo que les podría llevar a aceptar pagar la elevada cuota mensual de 15 dólares por la suscripción.

4 ¿Se vulnera la integridad de los artistas?

Christopher Nolan en el rodaje de "Tenet"

Ante el anuncio de Warner Bros, algunos rostros conocidos han querido pronunciarse al respecto, entre ellos Christopher Nolan. El aclamado cineasta se ha mostrado crítico ante esta decisión, convirtiéndose en uno de los grandes detractores del estreno simultáneo. El director de "Tenet" tuvo que luchar para que su película se estrenara en salas en medio de la pandemia y ahora se ha sentido menospreciado, calificando a HBO Max como "la peor plataforma de streaming". Nolan no ha dudado en tachar el movimiento de Warner como la peor decisión económica que podían tomar. "Ni siquiera entienden lo que están perdiendo. Su decisión no tiene sentido económico, y hasta el inversor de Wall Street más casual puede distinguir la diferencia entre disrupción y disfunción", declaraba el cineasta.

Por su parte, Patty Jenkins, directora de "Wonder Woman 1984", también se muestra partidaria del pensamiento de Nolan y no cree que la decisión de Warner sea buena para el futuro del cine, aunque reconoce que para su película el estreno simultáneo es la mejor opción teniendo en cuenta el apogeo de la pandemia que viven actualmente en Estados Unidos. En su caso ha sido una decisión excepcional y liberadora pues era aceptar ese estreno o continuar esperando en medio de la incertidumbre.

Asimismo, otro afectado como Denis Villeneuve ha llegado a publicar un artículo en Variety para cargar contra la medida. "AT&T ha secuestrado a uno de los estudios más respetables e importantes de la historia del cine. No muestran ningún amor al cine ni al público con esto," reflexiona el canadiense, que afirma que "Dune" es "de lejos" su mejor película y que esta decisión traiciona todo por lo que ha luchado junto a su equipo: "Como el lanzamiento de HBO Max ha sido un fracaso hasta la fecha, AT&T ha decidido sacrificar la parrilla de películas de Warner Bros. para 2021 en un intento desesperado por captar la atención de la gente".

5 ¿Y qué pasa con las productoras?

"Dune" se estrenará de forma simultánea en cines y HBO Max

Los cineastas no son los únicos que han alzado la voz para mostrar su enfado al ver cómo sus películas, pensadas y desarrolladas para su disfrute en la gran pantalla, van a verse estrenadas al mismo tiempo en servicios de vídeo bajo demanda. Las actrices y los actores también van a sufrir las consecuencias de la decisión de Warner porque muchas de las estrellas que protagonizan estas películas reciben lucrativos montantes por el lanzamiento de estos taquillazos, compensaciones que podrían dejar de obtener si estas producciones no tienen un estreno con grandes despliegues.

Sin embargo, en esta guerra tampoco nos podemos olvidar de las productoras, una parte más implicada y una de las grandes perjudicadas. Algunas productoras como Legendary, responsable de largometrajes como "Dune", han visto cómo sus películas se han quedado en un limbo ante los retrasos continuados por culpa del coronavirus y el temor de las distribuidoras. Ante esta situación y tras el anuncio de Warner, la productora se podría tomar acciones legales al estimar que el impacto de sus producciones podría verse mermado ante la decisión de Warner.

6 La auténtica motivación de Warner

Jeremy Strong en 'Succession'

Viendo la guerra generada y las molestias provocadas por Warner parece que detrás de esta decisión hay un poder que va más allá del ámbito creativo y que se mueve por terrenos donde lo económico tiene mayor relevancia. Es decir, la estrategia seguida por Warner parece indicar que en realidad prevalece la idea empresarial por encima del bienestar de las producciones cinematográficas. No es una idea descabellada si tenemos en cuenta que detrás de Warner Bros se encuentra WarnerMedia que, a su vez, fue adquirida en el año 2018 por la empresa de telecomunicaciones AT&T.

Si atendemos a esta circunstancia y nos fijamos en la naturaleza de AT&T, no es de extrañar que ahora Warner cambie de estrategia y apueste por el consumo en otros dispositivos más allá de las pantallas de las salas de cine. De hecho, HBO Max también forma parte del entramado de AT&T, siendo una de las piezas clave en la oferta de entretenimiento de la compañía de telecomunicaciones y un gran reclamo para adquirir nuevos contratos para sus servicios de telefonía a Internet. Por tanto, bajo su punto de vista es comprensible que traten de promover las suscripciones a la plataforma añadiendo el estreno de todas esas películas que son potencialmente comerciales.

7 Es el mercado, amigo

Fotograma de la película "Donnie Darko"

Si algo ha quedado claro tras el anuncio de Warner y las críticas negativas recibidas por parte de artistas y productoras es que la compañía se mueve bajo intereses que van más allá de velar por sus películas. Bajo la perspectiva de los creadores de contenido cinematográfico y de las salas de cine supone un mazazo que películas con una repercusión tan importante pierdan fuerza en sus estrenos al lanzarse de forma simultánea. Por su parte, los defensores de la decisión de Warner argumentan que los espectadores pueden seguir eligiendo acudir a ver los largometrajes en la gran pantalla y que su estreno en streaming solo facilita su acceso, especialmente en la época tan complicada que vivimos por culpa de la pandemia.

Sin embargo, también es comprensible el temor que genera que este cambio en la distribución termine con la experiencia del visionado tradicional en las salas de cine y el daño que esto podría suponer a muchas empresas y trabajadores. Al final, cada parte vela por sus propios intereses y mientras algunos miran por el bien del séptimo arte, otros prefieren fijarse en los beneficios económicos ya que el cine no deja de ser un negocio más allá de la experiencia artística y el enriquecimiento cultural. No obstante, para saber realmente quién lleva la razón habrá que esperar a 2021 para ver cómo reacciona el mercado a un giro que promete cambiar la distribución cinematográfica para siempre.