Christopher Nolan carga contra la nueva política de Warner: "HBO Max es el peor servicio de streaming"

Warner Bros. ha cruzado una línea que se antojaba impensable. Ante la complicada coyuntura planteada por la pandemia de coronavirus, la productora y distribuidora estadounidense ha optado por implantar una medida sin precedentes: a lo largo de 2021 estrenará todas sus películas de manera simultánea en cines y HBO Max, el servicio de streaming que fue lanzado en mayo y que se expandirá globalmente próximamente. Este movimiento no ha dejado indiferente a nadie, y mucho menos a Christopher Nolan, uno de los mayores adalides en la defensa de la experiencia cinematográfica tradicional.

"Algunos de los cineastas y las estrellas más grandes de nuestra industria se fueron a la cama la noche anterior pensando que trabajaban para el mejor estudio, y se despertaron dándose cuenta de que estaban trabajando para el peor servicio de streaming," ha esgrimido Nolan en declaraciones a The Hollywood Reporter, en las que ataca duramente tanto a WarnerMedia como a HBO Max, y lo hace desde una posición muy autorizada, ya que se trata de uno de los autores más reputados bajo la nómina de Warner.

Christopher Nolan y Kenneth Branagh en el rodaje de "Dunkerque"

El lanzamiento de la última colaboración entre el estudio y Nolan, "Tenet", en verano debía ser el gran regreso a los cines tras el parón provocado por el coronavirus, pero se acabó convirtiendo en una decepción financiera. Ese tropiezo, sumado a la incertidumbre con la que se encara 2021, podría haber promovido el giro estratégico de Warner, que estrenará sus nuevas películas al mismo tiempo en cines y HBO Max, aunque en el servicio de streaming estarán disponibles tan solo durante un mes.

"Hay mucha controversia alrededor de esa decisión porque no se lo habían dicho a nadie. En 2021 tienen a algunos de los mejores cineastas del mundo, a algunas de las estrellas más grandes, que trabajaron durante años en estos proyectos, que en algunos casos son tan personales, para que sean experiencias que se vean en la pantalla grande," ha expresado el director londinense a ET Online, asegurando que los responsables creativos de las cintas no habían sido notificados de este movimiento.

¿Habrá consecuencias legales?

Las palabras de Nolan encapsulan el sentimiento de una parte de la industria, que no ve con buenos ojos esta priorización del streaming sobre las salas de cine. Como señala The Hollywood Reporter en su reportaje, productoras tan relevantes como Legendary, que ha visto cómo "Godzilla vs. Kong" y "Dune" se han visto afectadas por esta medida, podrían presentar un recurso legal, aunque habrá que esperar para comprobar cuál es la respuesta de las compañías afectadas. Otras de las películas que recibirán este tratamiento son "The Suicide Squad", "Matrix 4", "Space Jam: A New Legacy" o "The Many Saints of Newark", la precuela de 'Los Soprano'.