Muere Ed Asner, actor de 'Lou Grant' y 'Cobra Kai', a los 91 años

El actor estadounidense Edward Asner, más conocido simplemente como Ed Asner, ha fallecido el 29 de agosto de 2021 a sus 91 años en su casa de Tarzana, California. El veterano intérprete alcanzó la fama en los años setenta gracias a su papel de Lou Grant en 'The Mary Tyler Moore Show' y en su respectivo spin-off titulado como su propio personaje protagonista: 'Lou Grant'.

Ed Asner en 'Lou Grant' y en 'Cobra Kai'

Su labor en ambos shows le hicieron conseguir muchos de los premios que obtuvo a lo largo de su trayectoria como actor. De esta manera, Asner obtuvo un total de siete galardones Emmy y cinco de ellos fueron por su interpretación del periodista más trabajador y profesional de la época. Además, el artista también fue premiado con cinco Globos de Oro por su talento.

Dejando a un lado el papel de Lou Grant, Asner tuvo muchos más momentos álgidos en su carrera como actor. En 1977, fue parte del elenco de la miniserie 'Raíces', por la cual ganó otro Emmy. En 1999, se convirtió en Sid Gluckman en 'The Bachelor'. Tres años después, encarnó al Cardenal Angelo Roncalli, en la miniserie italiana 'Juan XXIII, el Papa de la Paz' y ya en 2018 pudimos verlo interpretando a Sid, el padrastro de Johnny en la serie 'Cobra Kai' de Netflix.

Una voz prodigiosa

Ed Asner también destacó en la gran pantalla, por ejemplo, en 2003, el estadounidense fue Santa Claus en la película "Elf" protagonizada por Will Ferrell. Por otra parte, el artista también desempeñó papeles importantes como actor de doblaje. En 1994 dio voz a J. Jonah Jameson, el editor del Daily Bugle, en la serie de televisión 'Spider-Man' y en 2008 fue la voz de Ben Parker, el tío de Peter Parker en la serie 'The Spectacular Spider-Man'. Por último, es necesario señalar que Ed Asner prestó su voz para Carl Fredricksen en "Up" en 2009, siendo un título más entre los muchos en los que trabajó.