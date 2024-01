Muere Gary Graham, actor de 'Star Trek: Enterprise' y 'Alien Nation', a los 73 años

Por Daniel Parra |

Es un día de luto para los seguidores del universo 'Star Trek'. El actor estadounidense Gary Graham ha fallecido a la edad de 73 años. Su primera esposa, Susan Lavelle, ha dado a conocer la triste noticia a través de Facebook: "Gary Graham, mi exmarido, actor increíble y padre de nuestra hermosa hija que tenemos juntos, Haylee Graham, ha fallecido hoy. Estamos completamente devastados, especialmente nuestra hija Haylee. Su esposa Becky estaba a su lado".

Gary Graham en 'Alien Nation'

El intérprete, tal y como ha informado The Hollywood Reporter siguiendo lo dicho por su mujer, Becky Graham., en 'Star Trek: Enterprise', el humano que acompañaba a su homólogo alienígena George Francisco (Eric Pierpoint), en 'Alien Nation'.

Además, Graham ha trabajado en múltiples proyectos en sus casi 50 años de carrera, tanto en televisión como en el cine. Comenzó su filmografía con papeles pequeños en series como 'Eight is enough' o 'Starsky y Hutch' para arrancar en el cine interpretando a Tod en el largometaje 'Hardcore'. Después, pasó de forma episódica por series como 'El sheriff chiflado' o 'Renegade', entre muchas otras, y obtuvo papeles más importantes en ficciones como 'M.A.N.T.I.S.', 'JAG' o 'The Jace Hall Show'. En cine, destaca su trabajo en 'Robot Jox', 'El último guerrero', 'Champion' o 'La clave del éxito', donde compartió reparto con Tom Cruise. Su última aparición fue en la película de terror 'Jeepers Creepers: Reborn'.

Rezad por nuestra hija

Susan Lavelle, la primera de las tres esposas de Gary Graham, a la que conoció en el rodaje de 'Alien Nation', continúa de forma emotiva con su despedida al actor en su muro de Facebook: "Gary era divertido, con un sentido del humor sarcástico pero amable. Luchó por lo que creía, un cristiano devoto que estaba tan orgullosos de su hija Haylee". La actriz pide un favor a sus seguidores: "Esto ha sido repentino, así que, por favor, rezad por nuestra hija mientras navega en esta cosa llamada dolor". "Gracias por nuestro viaje y gracias por los regalos que me dejaste en la actuación, mi amor a los caballos y, lo más importante, nuestra hija", concluye.