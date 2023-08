Muere el actor Paul Reubens a los 70 años tras una larga batalla contra el cáncer

Por Alejandro Rodera |

El actor Paul Reubens, conocido principalemente por su alter ego Pee-wee Herman, ha fallecido a los 70 años. "Anoche despedimos a Paul Reubens, un icónico actor, cómico, escritor y productor cuyo querido personaje Pee-wee Herman encandiló a generaciones de niños y adultos con su positividad, fantasía y fe en la importancia de la amabilidad", ha expuesto la cuenta oficial del longevo personaje, que nació en las tablas de teatro para después conquistar tanto la pantalla grande como la pequeña.

Paul Reubens en "La gran aventura de Pee-wee"

"Pauldurante años con su característica tenacidad e ingenio. Un dotado y prolífico talento,como un querido amigo y un hombre de destacado carácter y generoso espíritu", añade el post, que además incluye unas frases rubricadas por el propio Reubens: "Por favor, aceptad mis disculpas por no haber hecho público a lo que me he enfrentado durante los últimos seis años.. Os he amado mucho y he disfrutado de crear arte para vosotros".

El intérprete se ha despedido con esas sentidas palabras tras haber dejado su huella en la industria, sobre todo en la década de los ochenta. Aquella fue la época en la que Pee-wee, con su característico carisma y actitud infantil, llegó a HBO con un especial tras haber arrasado en la escena teatral. Después, el personaje sirvió a Tim Burton para debutar como director con "La gran aventura de Pee-wee", que abriría la puerta a Reubens para sacar adelante 'Pee-wee's Playhouse' en CBS. Aquel formato televisivo se extendió entre 1986 y 1990, cosechando numerosos Emmys y expandiendo la popularidad de su protagonista.

Dos escándalos sexuales

Poco después del fin de 'Playhouse', Reubens fue detenido en 1991 por masturbarse en un cine para adultos. El escándalo hizo muchísimo daño a su imagen pública y le empujó a desligarse de Pee-wee. Una década después, en 2002, se enfrentó a un cargo de posesión de pornografía infantil, aunque finalmente demostró que esa acusación era errónea y se declaró culpable de otro cargo de obscenidad.

Debido a la oleada de titulares, el regreso de Pee-wee se demoró hasta 2010, cuando se enfundó el traje gris de nuevo en Broadway y empezó a hacer apariciones en su segunda piel. En 2016, el retorno culminó con 'Pee-wee's Big Holiday' en Netflix. Además, a lo largo de su carrera también tuvo roles destacados en "The Blues Brothers", "Batman vuelve" o 'Rockefeller Plaza', donde interpretó al anodino y memorable Gerhardt.