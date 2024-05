'Supervivientes 2024' penaliza a Aurah Ruiz y Miri Pérez por robar al equipo del programa

Por Beatriz Prieto |

La novena gala de 'Supervivientes 2024' arrancó calentita la noche del jueves 2 de mayo, con un Jorge Javier Vázquez y una Laura Madrueño más serios de lo habitual. Una postura inesperada por parte de ambos presentadores, que no tardaron en desvelar el motivo: el descarado robo de Aurah Ruiz y Miri Pérez-Cabrero a los miembros del equipo del programa, por el que ambas recibieron un contundente castigo.

Aurah y Miri se enfrentan a Kiko Jiménez en la gala 9 de 'Supervivientes 2024'

La emisión arrancaba con Vázquez anunciando que. "Se han saltado las normas de la organización y están a punto de descubrir las graves consecuencias", añadió una seria Madrueño, quien, algo que no había ocurrido nunca tan pronto en toda la edición. Finalmente, en medio de las preguntas e indirectas de Vázquez, tanto Aurah como Miri apuntaron a la posibilidad de que

"Me declaro culpable", confesaron ambas concursantes, a quienes Vázquez acusó de haber "desafiado las normas del concurso". El programa mostró cómo las dos se habían acercado a la zona del equipo del programa, en plena noche, para robar de su nevera dos bricks de leche y uno de zumo. "Entendemos que está pasando mucha hambre, pero robar no solo es deshonesto para el equipo, sino también para vuestros compañeros", les reprochó el presentador, ante lo que Aurah reconoció que "por esa parte también me siento un poco culpable, porque fueron a registrar al otro equipo".

"Todo acto conlleva una consecuencia"

Las dos concursantes trataron de justificar su robo porque "no podíamos dormir" o "nos dolía la cabeza", mientras evitaban confesar "de quién fue la idea". "De las dos. Creo que ni se planteó, simplemente nos asomamos y entramos", contestaron las aludidas finalmente, ante la insistencia de Vázquez. Fue entonces cuando Kiko Jiménez intervino para exponer a sus compañeras: "Te la están pegando. No van a decir a quién se le ocurrió y no son las dos únicas implicadas".

"Me han chivado que precisamente han sido las cuatro gatas salvajes", añadió el concursante, señalando también a Blanca Manchón y Laura Matamoros e iniciando una disputa que Vázquez tuvo dificultades en cortar. El catalán recalcó "todo acto conlleva una consecuencia" que conocerían esa misma noche, pero no fue hasta el último tramo, y tras la tremenda caída de Aurah, cuando el presentador anunció la penalización: "A la espera de conocer el estado de salud de Aurah, os comunico que tanto ella como Miri están nominadas de forma directa".