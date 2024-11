Muere Paul Teal, actor de 'One Tree Hill', a los 35 años

Por Alejandro Burrueco Marín |

El actor Paul Teal, conocido por su participación en la serie 'One Tree Hill', murió el pasado viernes 15 de noviembre a los 35 años en Raleigh, Carolina del Norte, tal y como recoge TMZ. El representante de Teal ha confirmado el fallecimiento y ha revelado que la causa de la muerte fue el cáncer que padecía. Emilia Torello, la pareja del actor, contó al citado medio que fue en abril cuando Teal fue diagnosticado de cáncer de páncreas en fase 4.

Paul Teal y Emilia Torello

. En la popular ficción era la pareja de Alex, interpretada por Jana Kramer, aunque su trama incluía también la salida del armario de Josh. Bethany Joy Lenz , una de las protagonistas de la serie que además se aventuró a dirigir algún episodio, ha compartido en Instagram unas palabras hacia el actor: "".

En la misma red social, la pareja del actor le ha dedicado una publicación: "El viernes falleció el hombre más atento, inspirador, motivado, disciplinado y cariñoso". "Una parte de mí ha muerto contigo, pero prometo que lucharé para encontrar la felicidad tanto como tú luchaste por vivir cada día. El mundo tiene suerte de haber pasado algún momento con Paul Teal y yo soy la que más suerte ha tenido con eso, porque pude decir que eras mío. Te amaré siempre", escribía Torello.

El legado de Paul Teal

Más allá de 'One Tree Hill', Paul Teal también obtuvo papeles secundarios en ficciones como 'Dinastía' o 'The Walking Dead: World Beyond'. Sin embargo, su carrera como actor la desarrolló sobre todo en obras de teatro y musicales. Antes de fallecer, Teal participó en el rodaje de la serie 'The Hunting Wives' que llegará a Starz en 2025, quedando en su legado de manera póstuma.