Muere Robert Morse, actor de 'Mad Men', a los 90 años

El actor y cantante Robert Morse ha muerto a los 90 años de edad. El guionista y productor Larry Karaszewski ha confirmado la trágica noticia a través de un tuit, en el cual se ha despedido de su colega: "Mi buen amigo Bobby Morse ha fallecido a los 90 años. Un talento descomunal y un espíritu precioso". Por el momento, no ha trascendido la causa del fallecimiento de esta estrella, que ha tenido un considerable impacto tanto en la televisión como en el mundo del teatro.

Robert Morse

Ese segundo ámbito es el que le llevó a la fama en la década de los sesenta. Tras debutar en Broadway a mediados de los cincuenta, Morse se puso al frente del elenco del musical "How to Succeed in Business Without Really Trying" en 1961, alzándose con un premio Tony al año siguiente por dar vida a J. Pierrepont Finch. En 1967, el actor volvió a encarnar a ese personaje en la adaptación cinematográfica de la obra, que fue dirigida por David Swift.

Mientras iba alternando entre cine, televisión y teatro, en 1991 se hizo con otro Tony por su labor en "Tru", la producción en la que interpretaba a Truman Capote. Una vez más, sacó provecho a su desempeño en otro medio, ya que la grabación de una de las funciones fue emitida en PBS y le sirvió para hacerse con un Emmy en 1993. En esos premios televisivos volvería a tener repercusión una década después con el que sería el rol más popular de toda su carrera: el de Bert Cooper en 'Mad Men'.

Al frente de la agencia

A lo largo de las siete temporadas de la serie de AMC, Morse se metió en la piel del cofundador de Sterling Cooper, uno de los personajes más excéntricos creados por Matthew Weiner en su aclamada obra, que se emitió entre 2007 y 2015. Por esa interpretación, el veterano actor llegó a recibir cinco nominaciones a los Emmy y, junto al resto del elenco, fue reconocido en una ocasión por el Gremio de Actores en los SAG Awards.