Nacho Vidal habría cobrado 150 euros por el rito que acabó con la vida de José Luis Abad

Nuevos detalles sobre la muerte del fotógrafo José Luis Abad, fallecido durante un rito con veneno de sapo bufo oficiado presuntamente por Nacho Vidal. El actor porno se encuentra recluido en su domicilio tras la intervención policial realizada el pasado 3 de junio y se mantiene firme en su inocencia, aunque el abogado de la víctima ha intervenido este lunes en 'Espejo público' para ofrecer nuevos agravantes en el caso.

El abogado Javier Villarrubí, que ha tenido acceso al vídeo de 22 minutos grabado durante el rito celebrado en la finca de Vidal, sostiene que el fallecido se desplomó nada más inhalar el veneno. José Luis habría recibido tres dosis a través de una pipa de cristal propiedad del acusado y, tras desmayarse, habría proseguido la ceremonia sin que la víctima fuese auxiliada. "El contenido del vídeo es de una crueldad absoluta y un sufrimiento extremo", afirma, señalando que "los últimos momentos de José Luis fueron terribles".

El actor porno Nacho Vidal

"No se le auxilió en los primeros 20 minutos", insiste el letrado, firme en que el fotógrafo experimentó desde el principio falta de oxígeno y un visible cambio de color. No fue hasta transcurrido ese tiempo cuando los presentes se percataron de que había dejado de respirar y procedieron a llamar al número de emergencias. Nacho Vidal comenzó entonces a realizar "una especie de reanimación" pero la víctima ya habría fallecido.

Según Villarrubí, el ritual fue oficiado en todo momento por el actor porno "con un gong, unas campanitas, agua, sonidos..." y, durante el mismo, el cuerpo inconsciente de Abad fue volteado en repetidas ocasiones sin reparar en su estado. Cree, además, que Nacho Vidal no había consumido. En la organización habría contado con la ayuda de su prima segunda Verónica Jordá y un tercer asistente, y supuestamente nunca se advirtió al fallecido de los riesgos de la sustancia.

La víctima pagó supuestamente 150 euros

La acusación está convencida de la culpabilidad de Nacho Vidal en la muerte de José Luis Abad por haberlo incitado al consumo sin avisarle de las consecuencias y no haberlo auxiliado desde el principio, creyendo tener control en el proceso. Señala, además, que "si no cometes un delito no tienes por qué alterar la escena en la que ha muerto una persona" y, en este caso, el actor porno habría escondido todos los elementos que formaban parte del ritual antes de que llegase la policía a su domicilio.

Estos elementos, además, serían titularidad del propio Vidal. El abogado niega la existencia de un contrato previo entre las partes pero se investigar si se produjo algún pago. En este sentido, la Guardia Civil ha entregado al juzgado un atestado de su investigación en el que indica que José Luis Abad habría pagado 150 euros para formar parte del ritual con los alucinógenos procedentes del sapo bufo.