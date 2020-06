Nacho Vidal, detenido por la muerte de un fotógrafo en un rito con veneno de sapo

Nacho Vidal ha sido detenido, junto a otras dos personas, por la muerte del fotógrafo José Luis Abad. El conocido actor porno ha sido acusado de un presunto delito de homicidio imprudente, a la espera de juicio. La muerte se produjo en julio de 2019, en una casa del propio Vidal en el municipio valenciano de Enguera, tras someter a Abad a un rito chamánico que consiste en inhalar veneno del sapo bufo, presuntamente para ayudarle a superar su adicción a las drogas, según informa Levante-EMV.

Nacho Vidal

Según el mismo medio, los tres implicados fueron detenidos la semana pasada, el jueves 28 y viernes 29 de mayo, cuando la jueza que dirige la investigación les tomó declaración. Vidal y los otros dos imputados, un empleado y una familiar, han quedado en libertad provisional, bajo la acusación de un presunto delito de homicidio imprudente. Tras la retirada de los pasaportes, ninguno puede abandonar el país.

El rito del sapo bufo consiste en fumar bufantoína, el veneno extraído del sapo bufo alvarius, uno de los alucinógenos más potentes de la naturaleza. Durante la ceremonia, se fuma cristalizada en una pipa de cristal con propósitos curativos o simplemente alucinógenos. Sin embargo, José Luis Abad sufrió un infarto de miocardio que le provocó la muerte en minutos.

Nadie lo auxilió

Según el atestado entregado a la jueza, nadie auxilió al fotógrafo ni se llamó emergencias a pesar de sus convulsiones y la asfixia evidente, quedando amoratado y rígido en el suelo. La familia de la víctima quien exigió una investigación después de que la muerte fuese tratada como accidental en un primer momento. El exparticipante de 'Supervivientes' ha asegurado ante la Guardia Civil que ayudó a Abad de forma desinteresada y por la amistad que guardaba con una prima suya.

En internet se puede encontrar un vídeo de Nacho Vidal constatando su experiencia en carne propia al realizar esta práctica para presuntamente superar sus adicciones. Asegura que intentó convencer a varios de sus amigos para que probasen lo que él consideraba el "santo grial", algo que les iba a "salvar el culo": "Toda la vida he estado con los ojos cerrados y de repente he fumado un sapo y los he abierto. Quiero que todo el mundo abra los ojos", explica en el citado vídeo.

La sustancia 5-MeO-DMT, que se extrae de las glándulas parótidas del anfibio, conduce a un "viaje" que suele durar entre 15 y 20 minutos. La toma produce taquicardia, pérdida del conocimiento y, en los peores casos, como ocurrió con José Luis Abad, la muerte.

Primeras palabras a 'Ya es mediodía'

Este miércoles 3 de junio, el equipo de 'Ya es mediodía' se ha puesto en contacto con Nacho Vidal para conocer su versión de los hechos que se le acusan. El actor porno, que permanece recluido en su casa, ha declinado hacer declaraciones: "No estoy hablando con medios, te pido perdón y respeto", se ha limitado a apuntar ante la llamada del matinal de Telecinco presentado por Sonsoles Ónega.