Nacho Vidal "no se siente responsable" de la muerte de José Luis Abad y asegura que el ritual fue grabado

Novedades en el caso de la muerte del fotógrafo José Luis Abad, que falleció en julio de 2019 tras someterse a un ritual con veneno del de sapo bufo alvarius en la casa de Nacho Vidal. Durante el rito estaban presentes Nacho Vidal y otras personas, un empleado y una familiar, que también han sido detenidos y puestos en libertad provisional a la espera de juicio, tal como informó Levante-EMV. El actor porno y exconcursante de 'Supervivientes' ha sido acusado de un presunto delito de homicidio imprudente.

Nacho Vidal, imputado por presunto homicidio imprudente

Tras una polémica que ha alcanzado todos los medios, el actor se ha pronunciado de manera oficial a través de su abogado. Según el letrado, Vidal "no se siente responsable" de la muerte de José Luis Abad y asegura que el ritual fue grabado en vídeo con un móvil. Una prueba que ya han puesto a disposición de la Guardia Civil para intentar demostrar que Vidal sí trató de reanimar a la víctima cuando este comenzó a mostrar síntomas de asfixia, según consta en el atestado entregado a la jueza.

Según su abogado, los vapores del veneno le provocaron a Abad "la sintomatología normal en estos casos, similar a cualquiera de las grabaciones que se pueden ver por internet de gente se graba a sí misma", explicó Daniel Salvador en declaraciones recogidas por el diario El País. Los imputados habrían llamado a la ambulancia "cuando vieron que había problemas con la respiración y deprisa comenzaron a hacer los ejercicios de reanimación".

El letrado se ha encargado de reafirmar que "fue la propia víctima la que insistió en volver a tomar la sustancia buscando un entorno seguro y confortable", pues, según su versión, todo apunta a que ya la había consumido en una ocasión anterior. Ya que en otra ocasión habría perdido el conocimiento, habría querido el ritual quedase registrado con un vídeo grabado con un móvil.

Profundamente afligido

Nacho Vidal no ha querido pronunciarse en primera persona, y solo en declaraciones a 'Todo es mentira' ha recalcado que "es categóricamente falso que me hayan quitado el pasaporte y que me hagan firmar cada 15 días, es falso e innecesario". Su abogado sí ha aparecido en varios programas de televisión, como 'Más vale tarde', para reafirmar que "no hay ninguna duda de que el pobre fallecido era quien quería tomar esta sustancia", por lo que Vidal "no se siente responsable de este fallecimiento" aunque se encuentra "profundamente afligido". "Cuando vieron que el momento se complicaba un poco más hicieron todo lo humanamente posible para evitar este fatídico desenlace. Enviaron a la ambulancia e hicieron una reanimación", zanjó el abogado.