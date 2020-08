Najwa Nimri rechaza tajantemente regresar a 'Vis a vis'

La última ola de la marea amarilla nos golpeó la pasada primavera con 'Vis a vis: El oasis', un epílogo que mostraba la alianza entre Maca y Zulema una vez liberadas de Cruz del Norte. Esta quinta temporada, que abrazaba un estilo diferente al de sus predecesoras, culminó con una épica secuencia en la que Najwa Nimri pudo demostrar el carisma que había depositado en su personaje durante años. Y como suele ser habitual, independientemente de los cabos atados por ese desenlace, los fans quieren volver a ver a sus presidiarias favoritas, aunque no todas están dispuestas a volver a enfundarse el vestuario amarillo.

Najwa Nimri en 'Vis a vis: El oasis'

Nimri siempre se ha caracterizado por ser bastante directa en sus interacciones en Twitter, y la última no ha sido menos espontánea. Cuando una fan de 'Vis a vis' pedía ayuda a Itziar Castro para promover el desarrollo de una sexta temporada ambientada entre la cuarta y 'El oasis', la actriz que daba vida a Goya se mostró entusiasmada con la idea: "Creo que todas las actrices estaríamos encantadas de volver a 'Vis a vis'."

En el mismo tuit, Castro mencionaba a sus compañeras de elenco dando a entender que todas se sumarían de nuevo al proyecto, pero la respuesta de Nimri no remaba en la misma dirección. La actriz y cantante replicó con un tajante "No" que no dejaba lugar a duda, aunque Castro se tomaba la negativa con todo el humor del mundo: "Ella siempre diciendo que no, ¡pero luego lo haces!"

A los dos lados de la ley

Cuando FormulaTV tuvo la oportunidad de hablar con Nimri acerca del estreno de 'El oasis', la actriz ya dejaba claro que el final de Zulema era "cerrado", por lo que no hay que tener demasiadas esperanzas de volver a verla en su piel. Donde sí la veremos es en la quinta parte de 'La Casa de Papel', que se está rodando ahora mismo, y en la que la inspectora Sierra será clave tras poner contra las cuerdas a El Profesor.