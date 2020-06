Alba Flores explica su final en 'Vis a vis: el Oasis': "Saray representa a la Marea Amarilla en su escena"

'Vis a vis: El oasis' ha llegado a su final definitivo. FOX España emitió este lunes 8 de junio el último episodio del epílogo con el que se ha puesto punto y final a la historia que arrancó cinco años atrás en Cruz del Sur. En este capítulo en el que hemos vivido una auténtica matanza se han resuelto todas las tramas que se fueron abriendo a lo largo de los ocho episodios que han integrado la temporada y hemos conocido el destino final de Macarena y Zulema y es que esta vez sí, ambos personajes han tenido un final cerrado que deja claro que este relato llega hasta aquí y no se producirá una nueva continuación como ha sucedido en otras ocasiones con la producción de Globomedia (The Mediapro Studio).

Saray (Alba Flores) en 'Vis a vis: El oasis'

Así fue el final de Macarena y Zulema

En los minutos finales del capítulo veíamos a Zulema y Macarena corriendo en mitad del desierto, escapando de la banda de Ramala y dispuestas a llegar a un helicóptero que debía ponerlas a salvo en Marruecos. Pero al ver que iba a ser imposible cumplir esa misión, Zulema decide dar su vida por la de Macarena y su bebé, la invita a escaparse para poder ser feliz con su futuro niño y decide quedarse ahí, a mitad de camino para evitar que los mexicanos puedan avanzar y den con las dos. Es entonces cuando vemos a Macarena logrando escapar y huyendo a una nueva vida libre por fin mientras Zulema muere abatida en mitad del desierto, dando su vida por su gemela vitelina y es que tal y como la elfa del infierno le dice a su mosquita muerta antes de despedirse: "Prefiero morir aquí que en un hospital", un destino inevitable teniendo en cuente el cáncer que padecía que iba a terminar con ella tarde o temprano.

"Tenía que estar en el final"

La decisión de matar a Zulema sorprendió a muchos, incluida a Alba Flores. En un encuentro con medios de comunicación al que acudió FormulaTV, la actriz explica que la propia Najwa Nimri la llamó para contarle su destino. "¿Cómo que tu personaje muere?, le dije yo", cuenta la intérprete, confesando que "hubo algo que me dolió por Saray". Por ello, esta no dudó en intentar estar presente en esta despedida en 'Vis a vis: El oasis'. "Cómo iba a morir su personaje y el mío no iba a estar a su lado o a tener algún tipo de implicación en eso (...) para mí era necesario estar porque si no me dejaban que mi personaje saliese a despedirse del suyo de alguna manera, para mí habrían dejado al personaje con una herida abierta", explica. El equipo no permitió dejar esa herida abierta porque Alba Flores y su Saray pudieron formar parte de este desenlace en dos emotivas escenas que sin duda marcaron el gran final.

"Saray no existiría si no existiese Zulema"

Unas escenas que evidenciaron lo especial que ha sido la relación entre ambas: "Saray no existiría si no existiese Zulema. Es como el desencadenante de todas las cosas, de todo lo que le pasa a Saray, es Zulema. Es la que le da coraje para ser más libre, pero también la que le pone en peligro y la que le hace estar todo el rato con este lema moral de "soy mala, soy buena, hago bien, hago el mal". Flores se muestra agradecida de esta oportunidad en la que está convencida que Saray "es toda la cárcel, 'Vis a vis', La Marea Amarilla, el equipo, el elenco, yo misma... incluso la propia Najwa despidiéndose del personaje". En definitiva, la intérprete está convencida que con su figura se ha conseguido despedir a un personaje tan mítico para todos como lo fue Zulema.

Las últimas escenas de Saray y Zulema

Y es que las escenas en las que vemos a Saray son altamente especiales. Por un lado, un flashback nos traslada de nuevo al patio de Cruz del Norte en el que ella y Zulema se encuentran fumando juntas. Ambas mantienen una conversación sobre la muerta en la que Zulema le deja claro que ella no tiene miedo a lo que pasará: "El miedo no vale para nada, yo he vivido sin miedo y voy a morir sin miedo. Cuando me mueras, quiero que me cuentes y bailes". Una petición que sorprende a Saray, que no duda en preguntar qué sucederá si ella muere antes. "Eso no va a pasar porque soy bruja y veo el futuro", afirma Zulema, mientras Saray se cuestiona qué hace en la cárcel si es capaz de ver el futuro: "He ganado conocerte". Una frase que nos deja ver a una Zulema más humana que nunca que siempre ha tenido en Saray su gran aliada.

Zulema y Saray en 'Vis a vis: El oasis'

Una escena en la que se evidencia la conexión entre ellas y que anticipa una de las más emotivas de toda la serie porque tal y como le prometió, Saray no abandona a Zulema en su último adiós y no duda en bailar sobre su ataúd, como en su día dijo que haría. Bajo la lluvia y totalmente emocionada, el personaje nos deleita con un emotivo baile al son de un guitarrista y cantaor que le acompañan, un baile cargado de sentimiento y emoción que se intercala con imágenes del parto de Macarena. La vida y la muerte, la despedida y la bienvenida; en definitiva, una doble escena que evidencia la dudalidad de la vida, una escena que nos lleva de nuevo a un flashback en la cárcel en el que Saray le pregunta a Zulema cómo quieren que la respuesta. Y ella, cerrando así 'Vis a vis' de la forma que mejor sabe, afirma: "Me importa una mierda".

El baile final de Alba Flores

Sobre estas escenas finales de ambas juntas también nos habla Flores, que explica que el hacer una escena tan simbólica y especial como es este baile final "me ha servido para poder procesar mejor el final de Nairobi en 'La casa de papel' (...) porque el final de Saray es luminoso y muy especial". La intérprete explica que "cuando me dijeron esto y pude ponerme muy expresiva, aunque sin hacer algo muy grande porque yo no bailo flamenco ni lo pretendo, me gustó el poder hacerlo", y confiesa que "haberme dado el permiso de haber bailado la muerte de una ficción para mí ha ayudado a expresar cosas que venían también de lo otro".