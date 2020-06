Así ha sido el final de 'Vis a vis: El oasis': Un contundente desenlace marcado por un gran baño de sangre

La historia de 'Vis a vis' ha llegado a su final definitivo. FOX España ha emitido ya el último capítulo de 'Vis a vis: El oasis', el epílogo protagonizado por Maggie Civantos y Najwa Nimri con el que se ha cerrado definitivamente esta historia que arrancó cinco años atrás en Cruz del Sur. La cadena junto a Globomedia (The Mediapro Studio) han apostado por un capítulo de infarto en el que no han faltado de nada. Todas las tramas se han cerrado por completo; ha habido sorpresas, emoción, regresos muy especiales y además se ha producido un auténtica matanza con infinidad de muertes durante todo el episodio en el que hemos conocido además el destino final de Zulema y Maca.

Maca y Zulema en 'Vis a vis: El oasis'

Parte de la acción de este episodio se ha desarrollado en El Oasis, ese hostal en el que la banda de chicas acudió para estar a salvo hasta ser rescatadas, pero que se terminado convirtiendo en una auténtica trampa mortal. Zulema, Triana, Goya y Macarena junto a Cepo completamente asustado aguardaron en la sala de los espejos a que la banda de Ramala entrase en El Oasis para terminar con ellas. Jugando con la ventaja de poder ver todo lo que sucede en ese lugar sin ser vistas por los mexicanos y teniendo una trampilla que les permitía escapar del lugar cruzando una serie de túneles subterráneos que les llevaban al desierto, el plan estaba claro: disparar contra ellos cogiéndoles de sorpresa y escapar "ipso facto" para poder ser recogidas por el helicóptero fuera.

La gran matanza en El Oasis

"Esto me recuerda a un cuento que me leía mi padre de pequeña, "Alicia a través del espejo", (...) Alicia decía que sería bonito atravesar el espejo porque estaba segura que contiene un montón de cosas preciosas (...) y Alicia lo cruzó y descubrió que al otro lado estaba oculto un mundo de fantasía". Y efectivamente, al igual que sucedió en el cuento narrado por Macarena a sus compañeras, estas deciden atravesar espejo... pero a tiros. Todas no dudan en disparar como si no hubiese mañana acabando con la vida de la mayoría de mexicanos. Una vez tienen a todos abatidos, estas escapan el túnel oculto en El Oasis que las lleva al desierto. Y es ahí donde precisamente empiezan los inconvenientes y es que los problemas físicos de Goya le impiden llevar el ritmo de sus compañeras, algo que la retrasa en su camino en el túnel a la libertad. Triana, que no está dispuesta a dejarla sola, decide renunciar a esa ansiada libertad y se queda con ella mientras Zulema y Macarena sí logran escapar de allí dispuestas a subirse al helicóptero que las tenía que recoger.

Zulema en 'Vis a vis: El oasis'

El desenlace de Zulema

Lo hacen juntas, como una verdadera familia. Y es que tal y como vemos en un flashback de su convivencia tiempo atrás, Zulema le confiesa a Macarena que esa caravana en la que han vivido tanto tiempo juntas es lo más parecido a un hogar que ha tenido nunca. En ese momento veímos la importante conexión que seguía existiendo entre ellas y que nació en Cruz del Sur. Una conexión que se hace más patente que nunca ya en el presente, cuando ambas tienen que correr juntas y unidas en mitad del desierto para llegar al helicóptero que se encuentra alejado del Oasis para intentar esquivar a las decenas de mexicanos que se encuentran allí para materlas. Una misión que les parece imposible ya que tienen a los mexicanos muy cerca en esa gran guida y por ello, Zulema decide tomar la que posiblemente ha sido la decisión más complicada de su vida: dar su vida por la de Maca.

El final de Goya y Triana

El elfo del infierno sabía que tarde o temprano moriría en un hospital por el tumor cerebral que padecía, por ello decide darle una oportunidad a Maca y a su futuro bebé. Le pide que corra como nunca, que escape mientras ella se inmola allí, algo que su amiga decide aceptar y por ello, mientras logra llegar a tiempo para ser salvada por el helicóptero, Zulema consigue impedir el paso a los mexicanos en su camioneta, dándole así el tiempo suficiente a Macarena para poder escapar pero muriendo a tiros a manos de los hombres de Ramala. Es ahí donde termina sy historia, pero empieza su leyenda. Paralelamente a este momento vemos como Elena y su hija Vivi Quintanilla deciden terminar con todo y denuncian a Julián por acoso sexual mientras que Goya y Triana acababan siendo detenidas por la policía e inician así una nueva vida en la cárcel, ¿juntas? Por su parte, Cepo queda completamente libre de todo cargo y encargándose de cuidar hasta el fin de sus vidas de su Oasis, el que es su hogar.

Zulema y Saray en 'Vis a vis: El oasis'

El regreso de Saray en el gran final

Estos desenlaces dan entonces paso a un emotivo flashback en el que encontramos a Zulema y Saray en Cruz del Norte. Ambas mantienen una premonitoria conversación sobre la muerta en la que Zulema le confiesa a su amiga lo importante que era para ella y le pide que el día que muera, esta vaya a su tumba a bailarle, a despedirse de ella con su arte. Y como podíamos imaginar, es lo que termina pasando. Este flashback nos lleva al presente, exactamente al cementerio en el que está siendo enterrada Zulema y donde ya se encuentra el inspector Castillo, que no quería dejarla ir sin darle su último adiós. En ese momento llega al lugar Saray junto a un cantaor y un guitarrista para poder darle a un homenaje a su gran amiga y para cerrar junto a ella esta historia. De esta forma, y bajo una lluvia intensa, Saray baila su muerte mientras Macarena da luz a su primer hijo. Esta por fin logra lo que tanto había ansiado: ser libre y formar una familia alejada del dolor que le ha generado todo lo relacionado con Cruz del Norte. Es en ese momento en el que esta historia termina, uniendo de una vez por todas la vida y la muerte, la oscuridad y la luz, uniendo a Zulema y Macarena para siempre.