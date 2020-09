La comedia 'Nasdrovia' se estrena el 6 de noviembre en Movistar+

Movistar+ está lista para el otoño. Tras el reciente lanzamiento de la temporada final de 'Skam España', el siguiente título en llegar será 'Antidisturbios', el prometedor thriller policiaco de Rodrigo Sorogoyen, que podrá verse a partir del 16 de octubre. Más adelante, ya estaban previstos los lanzamientos de 'Nasdrovia' y 'Dime quién soy', afianzando así el compromiso de estrenos originales mensuales de la plataforma, que finalmente ha anunciado la fecha de estreno de la primera de esas dos propuestas.

Hugo Silva y Leonor Watling en 'Nasdrovia'

'Nasdrovia' se estrenará el 6 de noviembre, como ha confirmado Movistar+ en el FesTVal de Vitoria. Desde ese viernes se podrán ver los seis episodios que componen la primera temporada de esta comedia, protagonizada por Leonor Watling y Hugo Silva en la piel de dos abogados que, ante la inminente amenaza de la crisis de los cuarenta, deciden cambiar radicalmente de vida y abrir un restaurante ruso. No obstante, lo que debía ser un remanso de paz se convierte en el área de descanso de la mafia, que queda encandilada de los platos del chef Franky (Luis Bermejo) y de la esencia del local.

La serie está inspirada en la novela de Sergio Sarria "El hombre que odiaba a Paulo Coelho", que ha sido adaptada por el propio autor junto a Miguel Esteban y Luismi Pérez, un trío creativo que ya había coincidido en 'Capítulo 0' y que está desarrollando 'Dos años y un día' para Atresplayer Premium junto a Raúl Navarro. En cuanto a la dirección, Marc Vigil se ha encargado de filmar cinco episodios, mientras que Esteban ha hecho lo propio con el capítulo restante.

Otra temporada en desarrollo

A la espera del lanzamiento de la primera tanda de episodios, los responsables de la serie producida por Globomedia (The Mediapro Studio) ya están escribiendo los guiones de la segunda temporada, como informó Variety en abril. No obstante, por el momento Movistar+ no ha confirmado la renovación de la serie, que primero tendrá que convencer al público con su inusual enfoque sobre la mafia, liderada por el imprevisible Boris (Anton Yakovlev).