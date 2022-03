Marian Álvarez y Michel Noher han sido los invitados durante la noche del 16 de marzo en 'La resistencia' para hablar de la segunda temporada de 'La Unidad', disponible en Movistar+. David Broncano se sorprendió al ver el trailer de esta segunda edición de la serie, ya que descubrió que una de sus invitadas en el programa en 2020 aparecía también entre el elenco: "Al verlo, sale aquí también Nathalie Poza. ¿Os ha hablado algo de cuando vino?".

Nathalie Poza y David Broncano, en 'La resistencia'

Álvarez y Noher respondieron al conductor del programa con un "no" irónico, lo que provocaba la preocupación de Broncano por la situación: "Sabes que yo la he visto después de eso, yo me llevo bien con ella", explicaba a los invitados. Marian Álvarez quería ser sincera con Broncano respecto a la percepción con la que se fue del programa Nathalie Poza: "Ayer, hablando dijimos: 'Vamos a ir a 'La resistencia'', y dijo: 'Yo te voy a decir una cosa, como hable de mí le denuncio'".

La inesperada declaración provocó risas en el plató, pero Broncano seguía preocupado: "Yo le tengo mucho cariño a Nathalie, cuando vino a la entrevista, es verdad que luego hubo una cierta polémica. [...] Ella después de la entrevista era una montaña rusa de emociones. Esto lo ve mucha gente, entonces, en un grupo grande de gente, hay más posibilidades de que haya muchos subnormales", explicaba el presentador. Broncano aludía a los haters que se cebaron con Nathalie y provocaron su enfado tras la emisión del programa.

Debería volver Nathalie Poza con Candela para que vea que somos buena gente :__) pic.twitter.com/6OxKTenl5q — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 15, 2022

¿Qué pasó con Nathalie Poza y David Broncano?

La actriz acudió como invitada a 'La resistencia' en marzo de 2020, pero no todo fue como Broncano esperaba. Poza se mostraba bastante incómoda durante el desarrollo del programa, donde el presentador no sabía nada de su invitada, ni había consumido algún título de su filmografía.

Poza, ante el desconocimiento de Broncano, tildó como "vergonzoso" su comportamiento, sin creerse lo que estaba pasando. Recordemos que, prácticamente, en ningún momento se habló de la película que fue a promocionar: "Invisibles". La dinámica del programa no le estaba haciendo mucha gracia a la actriz, aunque el tiempo parece no haber apaciguado las cosas.