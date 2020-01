'NCIS' continúa siendo el líder indiscutible en la noche de los martes

'NCIS' continúa siendo la opción más vista de los martes

en la noche de los martes. En segunda y tercera posición, manteniendo unos datos de audiencia similares a los de la semana pasada, están el programa de Ellen DeGeneres en NBC, ' Ellen's Game of games ', y la sitcom de ABC protagonizada por John Goodman Laurie Metcalf , ' Los Conner '.

El final de 'Arrow' en The CW congrega 720.000 espectadores y no logra superar la barrera del millón. Antes de la emisión de este último capítulo, la cadena optó por programar un especial llamado 'Arrow: Hitting the Bullseye', que reunió a 660.000 espectadores. En el resto de cadenas, predominaron la emisión de series, como 'FBI' o 'New Amsterdam', con audiencias estables con respecto a la semana anterior.

Adultos 18-49

NBC: 1,0/5

CBS: 0,9/5

FOX: 0,6/3

ABC: 0,5/3

The CW: 0,2/1

NBC

08:00 - 'Ellen's Game of Games': 4.890.000 [1,0/5] (2º) 09:00 - 'This Is Us': 6.380.000 [1,3/7] (1º) 10:00 - 'New Amsterdam': 4.880.000 [0,7/4] (2º)

CBS

08:00 - 'NCIS': 11.990.000 [1,1/6] (1º) 09:00 - 'FBI': 9.190.000 [0,9/5] (2º) 10:00 - 'FBI: Most Wanted': 6.120.000 [0,7/4] (1º)

Fox

08:00 - 'The Resident': 3.990.000 [0,7/4] (4º) 09:00 - 'Gordon Ramsay's 24 Hours to Hell and Back': 2.180.000 [0,6/3] (3º)

ABC

08:00 - 'The Conners': 5.320.000 [0,9/5] (3º) 08:30 - 'Bless This Mess': 3.400.000 [0,6/3] (4º) 09:00 - 'Mixed-ish': 2.330.000 [0,5/3] (4º) 09:30 - 'Black-ish': 2.150.000 [0,5/3] (4º) 10:00 - 'Emergence' (Final): 1.890.000 [0,3/2] (3º)

The CW