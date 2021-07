'Maldita', otra serie que no tendrá segunda temporada. Si Netflix anunció durante el mes de julio de 2021 la cancelación de 'The Crew' y 'Country Comfort' tras la primera temporada, ahora dice adiós a esta ficción, pues no tendrá segunda temporada. La serie, basada en el best-seller de Thomas Wheeler y Frank Miller, con la que se reinventó el mito de la leyenda del Rey Arturo.

'Maldita'

Una triste noticia que no ha sorprendido a sus seguidores, pues después de un año echaban de menos no tener ningún anuncio sobre la continuidad de la serie. La ficción, protagonizada por Katherine Langford ('Por 13 razones'), tuvo un total de 10 episodios durante la primera temporada, la cual recibió críticas mixtas por parte de los espectadores. No obstante, 'Maldita' no volverá, tal y como ha publicado Deadline.

Malas noticias para la actriz, quien ya pasó por una situación similar en la serie 'Endgame', cuando su papel como hija de Tony Stark fue cortado del montaje. Y ahora le ocurre algo similar en esta historia que se centra en Nimue, una joven cuyo destino es convertirse en la Dama del Lago de la leyenda del Rey Arturo.

Tibia acogida

Cuando se estrenó el 17 de julio de 2020, la serie obtuvo una respuesta tibia por parte de la audiencia. Aunque la serie contó con un gran elenco de actores y actrices como Gustaf Skarsgard en el papel de Merlín, Daniel Sharman como Lancelot, Sebastian Armesto en la piel del rey Uther o Lily Newmark interpretando Pym, parece que no ha sido suficiente para su continuidad.