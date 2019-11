Netflix se plantea un spin-off de 'La Casa de Papel'

El éxito internacional de 'La Casa de Papel' es innegable y prueba de ello es que se ha convertido ya en la ficción de habla no inglesa más vista en Netflix en todo el mundo. Por ello, no sorprende que la plataforma de streaming quiera aprovecharla todo lo posible. Y eso es precisamente lo que se puso de manifiesto en el encuentro con público que protagonizaron Jesús Colmenar (director y productor ejecutivo de la misma) y Pedro Alonso (Berlín en la serie) en el XXVIII Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). En esta charla, Colmenar avanzó uno de los planes que tiene la compañía con el proyecto: poder hacer una secuela centrada en uno de sus protagonistas.

Pedro Alonso, Berlín en 'La Casa de Papel'

"Se ha planteado hacer un spin-off de la serie", explicaba Colmenar en unas declaraciones recogidas por Europa Press. Pese al bombazo que el director de algunos episodios de la serie ha soltado, este no ha querido revelar más datos del mismo, ni ha querido dar la identidad del personaje que lo protagonizaría: "Esa información nos costaría la vida". Pese a ello, el directivo ha defendido que en 'La Casa de Papel' "todos los personajes tienen un buen spin-off (...) han cogido tanta fuerza que casi se podría hacer uno de cada uno". ¿Quién sería el elegido? Está claro que las opciones son muchas pero si finalmente se ejecutase el proyecto, es evidente que se optaría por un personaje potente de la banda para poder mantener esa masa fan que a día de hoy sigue manteniendo 'La Casa de Papel' como un verdadero éxito.

Así se gestó la tercera temporada

Colmenar ha querido también confesar que fue de todo menos sencillo apostar por una tercera temporada de la ficción y es que él y su equipo no estaban dispuestos a reiniciar el proyecto a cualquier precio. "Se tenía que encontrar la clave de cómo hacerla más grande", empieza contando el director, reconociendo que "le dimos muchísimas vueltas" y que "en ello el feedback en redes sociales fue muy grande". Defiende además que "si no hubiésemos encontrado una razón de peso y no hubiéramos podido redimensionar la historia para contar más allá, no hubiéramos regresado" y es que, explica que las dos primeras tandas que se produjeron y emitieron en Atresmedia ya se definieron como "una historia cerrada (...) una película con un final coherente".

Una T4 "más dura" para el espectador

Respecto al rodaje de la misma, Pedro Alonso ha confesado que "grabar cantante el himno 'Bella Ciao' ha sido una de las experiencias más potentes de mi carrera (...) porque ahí sentimos que estábamos contando algo potente de verdad (...) es una secuencia que pone los pelos de punta". Y es que el tema se ha convertido en uno de los elementos más icónicos de la serie, al igual que las máscaras de Dalí, que a día de hoy son usadas en todo el mundo: "Emociona cuando veo que se usan en manifestaciones reivindicativas en todo el mundo". Por su parte, Colmenar ha querido también hablar de la cuarta tanda de episodios que se estrenarán el próximo año 2020. El directivo ha contado que "va a ser más dura para el espectador (...) algo más de estilo 'Breaking Bad'" y ha avanzado que veremos algunas escenas submarinas que no fueron nada fáciles de grabar y es que este las define como "en un momento dado, dramáticas".