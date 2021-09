'Sex Education', renovada por una cuarta temporada

Otis ya puede ir preparando sus próximas clases de educación sexual porque Netflix ha renovado 'Sex Education' por una cuarta temporada. La noticia ha formado parte de TUDUM, el evento global online dirigido a los fans de las producciones de la plataforma de streaming y llega tan sólo una semana después de que la ficción británica estrenase su tercera temporada.

Los encargados de comunicar la buena noticia fueron dos de las estrellas de la comedia, Ncuti Gatwa y Kedar Williams-Stirling, los actores que interpretan a Eric y Jackson respectivamente. Ambos compartían cuáles habían sido las escenas de la temporada recién estrenada de 'Sex Education' que más les había gustado rodar. Gatwa eligió la escena de la boda nigeriana, mientas que Williams-Stirling se decantó por una escena en el cine de la escuela que él mismo dirigió.

Sin embargo, justo cuando parecía que se acababa el clip y que los actores se iban a despedir de los fans, un mensaje con música de sintetizadores y el logo de Moordale apareció en pantalla: "Noticia de última hora: 'Sex Education' regresará con una cuarta temporada". A partir de ahí, varios actores de la ficción, incluida Gillian Anderson, siempre activa en las redes sociales, corrieron a confirmar la buena nueva.

