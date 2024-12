Por Redacción |

Tras proclamarse ganadora de 'OT 2020', Nia Correia ya tiene en mente el nuevo galardón que aspira a conseguir. La cantante canaria será la representante de España en el prestigioso y popular Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que se celebra del 23 al 25 de febrero de 2025 en la región de Valparaíso (Chile). Como amante de la música latina, tal y como demuestra su álbum 'PaloSanto', cumplirá el sueño de subirse a este escenario junto a artistas de otros países hispanos en la categoría de Competencia Internacional.

"No me lo puedo creer. La verdad que todavía estoy asimilando queNo hay mejor forma de cerrar mi primer disco 'PaloSanto', que abrí con 'Caminito de Lamento' y cierro esta etapa a lo grande", comenta una emocionada Nia al anunciarlo en redes sociales.

"He ido poquito a poco haciendo mi camino, siendo fiel a mí misma e intentando hacer lo que me gusta de la manera más honesta posible y que lo hayan valorado me hace estar tremendamente orgullosa. Si algún día te dicen que no, hazlo, hazlo bien, poquito a poco haciendo ruido, con coraje, y siendo fiel porque mira, a veces, la vida te lo da porque te lo merece", añade la finalista de 'Tu cara me suena 9'.

Triunfitos en Viña del Mar

Si la candidatura de España en Eurovisión ha estado unida con la factoría 'Operación Triunfo' en numerosas ocasiones, el Festival de Viña del Mar no se queda atrás. Después del boom de 'OT 1', Gisela se alzó con el premio a Mejor Intérprete y Mejor Canción en 2003, mientras que Enrique Ramil ('OT 2011') ganó el galardón a Mejor Intérprete en 2024. Además, Jorge González ('OT 2006') lo intentó con menos suerte en la edición de 2018.