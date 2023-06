Nicolas Winding Refn ("Drive") adaptará "Los Cinco" en tres entregas para la BBC

Por Alejandro Rodera |

Las aventuras de "Los Cinco" han marcado a tantas generaciones que lo más probable es que tengas apilados varios de sus libros en la estantería (o en la de tus padres). La saga creada por Enid Blyton echó a andar en 1942 con "Los Cinco y el tesoro de la isla" y llegó a ampliarse con otras veinte novelas. Con el salto a los años setenta, Claude Voilier recogió el testigo y lanzó otras 24 entregas, por lo que el joven quinteto ha tenido una extensísima vida sobre las páginas, que servirá para nutrir a una nueva adaptación que jamás habríamos visto venir.

Nicolas Winding Refn comandará la adaptación de "Los Cinco"

El hecho de que se vaya a versionar una historia tan popular como la de "Los Cinco", ya que es algo que ha sucedido previamente tanto en la pantalla grande como en la pequeña, pero lo realmente llamativo es que. Sí, el director de " Drive " y " The Neon Demon ", que lleva tres décadas sumergiéndose en oscuros y violentos submundos criminales,, como informa Deadline.

Las corporaciones británica y alemana han confiado en el danés, que viene de desarrollar dos series como 'Too Old to Die Young' y 'Cowboy de Copenhague' para Prime Video y Netflix, respectivamente. Sin embargo, Winding Refn no ejercerá de director, sino que se limitará a las tareas de creación y producción ejecutiva. El reparto de talento en las tres entregas será el siguiente: Tim Kirkby ha sido contratado como director, mientras que Matthew Read escribirá la primera, Priya K. Dosanjh firmará la segunda y Matthew Bouch y Matthew Read harán lo propio con la tercera.

Todos ellos partirán del material original de Blyton, una de las franquicias literarias más vendidas de la historia, sobre todo entre el público juvenil. Los protagonistas de estas aventuras son los hermanos Julián, Dick y Ana, primos de Jorge. El equipo lo completa el perro Tim, que también colabora en las investigaciones de los niños, a lo largo de las cuales visitan numerosos parajes y se enfrentan a peligros imprevistos.

Sueño infantil

El rodaje de la serie ya está en marcha en el sur de Reino Unido, aunque todavía no ha trascendido qué libros se están adaptando. Pese a que su producción todavía está en marcha, sus derechos ya se han vendido en Francia a TF1, lo cual da buena muestra del interés que suscita. "Durante toda mi vida he luchado para seguir siendo un niño con ganas de aventura. Al reimaginar "Los Cinco", estoy preservando esa noción al traer estas icónicas historias a un nuevo y progresivo público, inculcando el encanto indefinible de la infancia para las generaciones actuales y futuras", ha declarado Winding Refn.