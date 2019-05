Noemí Salazar ('Los Gipsy Kings') denuncia una agresión racista en Puerto Banús: "Me han dado un manotazo"

Noemí Salazar, una de las protagonistas de 'Los Gipsy Kings', compartió hace unos días varias imágenes en los stories de su cuenta oficial de Instagram, en las que denunció una agresión por parte del dueño de un establecimiento de Puerto Banús. "En esta tienda son unos racistas. Nos han dicho que a los "gipsy" no nos quieren vender nada", aseguró Salazar, al comenzar el vídeo.

Imágenes de los stories de Noemí Salazar tras la agresión

"Aquí hemos comprado mil veces, pero siempre te ponían muchas pegas", declaró Noemí en uno de sus stories donde, acompañada por su madre, apuntó a que el motivo del trato del dueño de la tienda se debía a que no quería venderles ropa para no vincularse a 'Los Gipsy Kings'. "Puedo demostrar que me han vendido mil veces sin licencia", lanzó Salazar, haciendo referencia a un cartel en la puerta del establecimiento en el que se especificaba que "solo vendían al por mayor".

"Le he explicado que lo entendía y que yo tenía mi licencia de tienda, que se la he enseñado, y que la ropa era para mi tienda. Pues aún así, seguían poniendo pegas", prosiguió Noemí, alterada. "Ha acabado este señor dándome ahí un manotazo, podéis ver las marcas. Lo grabo ahora para que quede todo registrado. Me voy a poner la denuncia y ya ha venido la Policía", declaró Salazar ante sus fans, una vez que tuvo lugar el altercado con el dueño del establecimiento, mostrando los cardenales que la agresión había dejado en su brazo.

"A los gitanos, no"

Tiempo después, Noemí volvió a compartir sus impresiones con sus seguidores, en unos stories en los que se mostró mucho más tranquila. "Es una tienda carísima, que vale doscientos euros cada vestido. Nadie tiene que pegar a nadie. Y recalco que este señor nos ha vendido un montón de veces cuando no tenía la tienda sin licencia", explicó la participante de 'Los Gipsy Kings', que desveló que todo había surgido a raíz de las quejas de las clientas a una de las empleadas porque "lo sacaban los gitanos". "Entonces el 'chino' ha venido diciendo que a los gitanos no nos lo quiere vender", prosiguió Salazar, que concluyó su "relato" con una reflexión. "Entonces qué pasa, que si eres paya, de Puerto Banús, sí puedes, y si eres gitana y de 'Los Gipsy Kings' ¿no? ¿Por qué?", lanzó Noemí.