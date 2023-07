Por Alejandro Rodera |

La publicidad no es el futuro de las plataformas de streaming, sino el presente. Gigantes como Netflix, Disney+ o Max ya cuentan (en ciertos territorios) con planes de suscripción que, a cambio de un coste menor al de las otras tarifas, incluyen spots publicitarios al consumir los contenidos. En el caso del primero de esos servicios, el más extendido por todo el planeta, la introducción del plan con anuncios se produjo en noviembre de 2022, y desde entonces su evolución ha sido lo suficientemente positiva como para que la compañía de Los Gatos tome una decisión drástica.

El movimiento no es otro que, es decir, el más barato de aquellos exentos de publicidad. Hasta la llegada del Estándar con anuncios, el Básico era la puerta de entrada a Netflix, pero. A finales de junio, se retiró esta tarifa en, y ahora se ha extendido esa medida a otras dos regiones claves:. Ninguno de estos dos países cuenta ya con la opción de suscribirse al plan Básico, lo cuala otra opción.

"El plan Básico ya no está disponible para los nuevos miembros o los que regresen. Si actualmente cuentas con el plan Básico, puedes permanecer en él hasta que cambies de planes o canceles tu cuenta", reza el aviso de Netflix que recoge The Hollywood Reporter. Por tanto, los clientes que estén pagando el Básico podrán seguir haciéndolo a no ser que cancelen sus cuentas, ya que en ese caso sí que tendrán que decantarse por las otras opciones disponibles. Por el momento, este cambio todavía no se ha aplicado en España, donde los nuevos suscriptores aún disponen de cuatro ofertas para darse de alta.

Menos posibilidades

Mientras que en nuestro país se puede elegir entre el plan Estándar con anuncios (5,49 euros/mes), el Básico (7,99 euros/mes), el Estándar (12,99 euros/mes) y el Premium (17,99 euros/mes), en Reino Unido y Estados Unidos la distancia entre la opción más barata, la Estándar con anuncios (4,99 libras/mes o 6,99 dólares/mes), y la siguiente, la Estándar (10,99 libras/mes o 15,49 dólares/mes), se ha visto considerablemente acrecentada. Así pues, todo apunta a una mayor apuesta por la tarifa con publicidad que, según la información recogida por THR, ya genera más ingresos por suscriptor a Netflix que la Estándar.