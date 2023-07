El plan de Belén Esteban después del programa de Netflix: "Quiero descansar de tele"

Por Almudena M. Lizana |

El primer episodio de "Superlativas", el pódcast de Carlota Corredera, ha recibido a Belén Esteban como primera invitada. Tras hablar de política, la presentadora pasaba a preguntarle a Esteban qué es lo que quiere de la televisión tras el proyecto que tiene con Netflix. "Cuando acabe lo de Netflix, quiero descansar. Quiero descansar de tele. No lo voy a ocultar, estoy yendo a un psicólogo para que me ayude con mis emociones y me está ayudando a gestionarlo. Quiero descansar un poco, me ha llamado gente para trabajar", desvelaba Belén Esteban, señalando que hará un parón tras el programa en la plataforma de streaming.

"Superlativas"

"He tenido ofertas de todo tipo, radio, televisión, pero yo soy de La Fábrica de la Tele., siempre han estado pendientes de mí", anunciaba Belén Esteban, destapando que estuvo a punto de saltar a la radio con Herrera. "Ahora quiero hacer el trabajo que tenemos pendiente y descansar un poco. Estoy superilusionada, parece que tengo 15 años. Yo quiero disfrutarlo. Va a ser un trabajo duro, pero tampoco sé a lo que vamos", decía muy contenta Belén Esteban, con ganas ya de viajar con Netflix.

Tras dedicar unos minutos al feminismo, Carlota Corredera recibía en el plató también a David Valldeperas y Raúl Prieto, consiguiendo que Esteban se emocionase hasta el punto de casi llorar al ver a sus amigos. Volviendo a hablar del programa en Netflix, Belén Esteban le hacía una petición a Valldeperas. "Yo solo quiero que me saques por la noche. No te voy a dejar entrar en mi cuarto, que nos conocemos", decía la de 'Sálvame', entre risas.

"Va a estar centrado en dos ciudades muy importantes del continente de América, donde hay muchas cadenas de habla hispana", explicaba Valldeperas, dando más detalles del proyecto de la plataforma de streaming. "Si te ofrecen presentar un programa, ¿qué haces?", le preguntaba Corredera a Belén Esteban, refiriéndose a cuando esté en América. "Me quedo y me cambio el nombre a La Patrona. Si me ofrecen, me voy para allá. Ya lo he hablado con Miguel, como me ofrezcan un contrato, me quedo", soltaba ella.

Disculpas a 'Élite'

Al seguir hablando del programa de Netflix, Belén Esteban quiso aclarar uno de sus grandes momentos en el vídeo donde anunciaron su llegada a la plataforma, donde cogía un cojín de 'Élite' y lo confundía con 'Rebelde'. "Pensaba que el cojín de 'Élite' era de 'Rebeldes'. 'Élite', perdonadme, es que vais vestidos iguales. Un cameo voy a hacer seguro", reaccionaba la excolaboradora de 'Sálvame', pidiendo perdón al director de la serie.