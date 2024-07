Por Alejandro Rodera |

Movistar Plus+ se ha tomado unas merecidas vacaciones en su apartado de series originales, pero su otoño se antoja muy prometedor. Tras haber lanzado títulos como 'Segunda muerte', 'Marbella' o 'Muertos S.L.' en la primera mitad del año, las fuerzas de la plataforma de Telefónica no flaquearán en el cuatrimestre final. En primer lugar, podremos ver la temporada final de 'Rapa' a partir de septiembre, y después aterrizará 'Querer' en algún momento de octubre. A ellas se sumarán otras ficciones en la recta final de 2024, como 'Celeste' y 'Los años nuevos', que antes de desembarcar en el catálogo se presentarán en algunas de las principales citas audiovisuales del viejo continente.

Iria del Río y Francesco Carril en 'Los años nuevos'

En el caso de 'Celeste' y 'Querer', sus primeras proyecciones tendrán lugar en el marco del Festival de San Sebastián a finales de septiembre, mientras que 'Los años nuevos' desplegará su premiere por otro certamen de prestigio., donde se presentará fuera de competición y al completo entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre. De este modo,y haber presentado ' Madre ' en 2019.

La producción original de Movistar Plus+ en colaboración con Caballo Films y en asociación con ARTE France consta de dos partes de cinco episodios cada una, a lo largo de las cuales se plasma una década de una pareja saltando de un Año Nuevo a otro. Sus protagonistas son Iria del Río y Francesco Carril, que dan vida a Ana y Óscar, dos jóvenes que se conocen nada más cumplir treinta años y arrancan una relación plagada de idas y venidas. El propio Sorogoyen dirige cuatro episodios, mientras que Sandra Romero y David Martín de los Santos se encargan de realizar los seis restantes. Por su parte, Marina Rodríguez Colás y Antonio Rojano completan el equipo de guion.

Cuatro cabezas de cartel

'Los años nuevos' no será la única serie que pasará por la 81ª edición del Festival de Venecia, ya que la organización del certamen se ha asegurado la presencia de otras tres series de alto perfil: el thriller 'Observada', creado por Alfonso Cuarón y protagonizado por Cate Blanchett, que llegará a Apple TV+ el 11 de octubre; el drama 'M. Son of the Century', en el que Joe Wright retrata la vida de Benito Mussolini; y la ambiciosa 'Families Like Ours', de Thomas Vinterberg, que se estrenará en otoño en Movistar Plus+ con su historia sobre la evacuación de Dinamarca por el aumento del nivel del mar. Además, Movistar también tendrá una representante en el apartado cinematográfico, ya que la nueva película de Pedro Almodóvar, 'La habitación de al lado', que se podrá ver en exclusiva en su catálogo tras pasar por los cines, competirá por el León de Oro.