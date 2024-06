El nuevo 'Socialité' no convence al público y desata críticas por su nueva imagen

Por Toño García Rodríguez |

Aunque desde hace meses está en manos de una nueva productora, 'Socialité' había mantenido, hasta ahora, toda la identidad visual que la Fábrica de la Tele había creado. Incluso, hasta hace tan solo unos días, el programa seguía realizándose en los estudios de dicha productora. Sin embargo, el espacio presentado ahora por María Verdoy recibía este sábado 8 de junio a su nuevo copresentador para inaugurar su nueva etapa.

María Verdoy y Antonio Santana en 'Socialité'

. Lo harán en un renovado plató y con una línea gráfica completamente opuesta a lo que nos tenían acostumbrados, ampliando sus emisiones más allá del fin de semana. El formato. No obstante, los cambios parecen no haber gustado demasiado a sus seguidores.

La nueva cabecera, los colores, el plató... nada queda de 'Socialité' tal y como lo conocíamos. Sus espectadores echan de menos el toque desenfadado y desvergonzado que tanto caracterizaba al programa que antes conducía María Patiño. Han sido muchos los comentarios en redes sociales que, durante el estreno, han dejado constancia de su descontento con esta renovación, a la que tachan de "rancia" y "cutre".

.@socialitet5 ha retrocedido 20 años en el tiempo con su nuevo plató y grafismos



Han pasado de ser luminosos y actuales a una oscuridad y antigüedad digna de un programa hace 20 años#Socialité8J #Socialité https://t.co/A25FCJlgKF — telemagazine (@telemgzn) June 8, 2024

La sintonía de Socialité siempre fue icónica, junto con su imagen gráfica... podrían cambiar el nombre, porque no tiene nada que ver con Socialité desde que no pertenece a LFDLT. #Socialite8J https://t.co/zhRJuPMjZw — Rayler (@danirray) June 8, 2024

Tiene mérito lo del nuevo Socialité... Ni un sólo cambio me gusta, es que se ha pasado de un programa del 2024 al 2004. En 3 palabras: Carca, conservador, cutre #Socialité8J #Telecinco #Mediaset pic.twitter.com/FFbCJsYz9v — Rafael García López ?????????????????????????????????? (@RafaelGarciaLAF) June 8, 2024

por dios está horrible el nuevo socialité, han acabado de cargarse lo único que quedaba decente en telecinco #Socialité8J — Dani (@itsdanielromera) June 8, 2024

No sé si estoy viendo 'Socialité', un magacín de una autonómica o si mi televisor ha viajado 10 años atrás. Es incomprensible cómo se han cargado la identidad visual del programa de esta forma. Y María Verdoy estaba estupenda presentando sola... #Socialité8J https://t.co/foFb0Wymob — Juan Rodríguez ???? (@juanig_97) June 8, 2024

¿Qué necesidad había de cambiar el logo y los grafismos? De ser un programa moderno y colorido a ser antiguo y oscuro. Además, dos presentadores en un programa como este no tiene ningún sentido.

Esta nueva etapa de @socialitet5 es un gran NO #Socialité8J https://t.co/9dN9H7XhCX — Salseos T5 (@SalseosT5) June 8, 2024

Madre mía el nuevo plató de #Socialite8J y con dos presentadores parece ahora un programa cutre de tele tienda de madrugada, donde te venden la Turbomatic y el colchón Lo Monaco. Que cutres AJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/PO6heI16w6 — t?r??? osbor?? (@tereluosborne_) June 8, 2024

No solo han perdido la esencia que les diferenciaba del resto , si no que la evolucion de los grafismos son horribles y el plató no tiene originalidad ninguna ... #Socialité8J pic.twitter.com/BpL473dkIy — LAU & MIKEL (@lauymikel) June 8, 2024

Que programa mas aburrido #socialite8J,la incorporacion del presentador a peor,no se coordinan — m.dolores gonzalez (@lolig13) June 8, 2024

Antonio Santana, también a examen

Los usuarios no solo han compartido sus quejas sobre la nueva imagen del programa. También señalan como un error la incorporación de Antonio Santana como copresentador del espacio. Muchos tachan sus diálogos de "matrimoniadas" y consideran que María Verdoy no necesita a nadie a su lado para dar paso a los vídeos. En definitiva, la renovación de 'Socialité' ha logrado el efecto contrario, una sensación de vuelta al pasado que parece no gustar, de momento, a sus seguidores.