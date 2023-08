Por Laura Franco Betancurt |

Alejandro Sanz ha publicado la noche del 18 de agosto un tuit actualizando cómo se encuentra anímicamente, tres meses después de que el cantante preocupara a sus seguidores al revelar la mala racha personal que estaba atravesando.

Alejandro Sanz tatuándose durante su gira

El tuit comenzaba con unas palabras muy optimistas que dejaban entrever la mejoría en la evolución del cantante: "Estoy viviendo un momento de aprendizaje personal increíble.. El más difícil pero el que me está llevando a los paisajes más bellos que haya visto nunca en mi planeta interior".

Asimismo, el artista animaba a "conocerse a sí mismos" a todos aquellos que estuvieran pasando por momentos difíciles como él: "Anímate... conócete y no escuches al monologuista que vive en tu cabeza diciendo estupideces. Recuerda que la alegría es una actitud y la felicidad un utópico estado de ánimo". "Buenas noches donde quiera que estés", concluía Sanz.

Un viaje desde la oscuridad

Sanz llevaba meses inmerso en una gira por España que ha finalizado a principios de agosto. No obstante, a pesar de ponerse delante de un escenario y darlo todo por su público, el madrileño no ha querido ocultar su delicado estado anímico en ningún momento. "Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos, pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo", actualizaba a finales de junio, en un tuit en el que aseguraba a sus fans que "vosotros sois mi munición" y prometía subirse a los escenarios "con el alma cargada".